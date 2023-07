Tânăra din imagine și-a tatuat globii oculari în albastru, iar acum nu mai vede deloc. Cum arată cu modificarea corporală extremă

Această tânără a ajuns să fie considerată „cea mai tatuată femeie” din țara ei. Însă, cu toate că este pe punctul de a-și pierde vederea complet, plănuiește să meargă și mai departe. Iată cum arată acum!

„Oamenii mă întreabă tot timpul dacă regret felul în care am ajuns să arăt. Răspunsul este <<nu>>, chiar dacă nu am niciun plan pe viitor. Deși sunt pe cale să orbesc definitiv și înfățișarea aceasta mi-a pus atât de multe piedici, toată călătoria mi-a permis să cresc și să devin eu cu adevărat. Regretele ar veni doar din cauza presiunii societății. Însă, pentru mine, important este să fiu eu și să arăt așa cum îmi place.”, a mai spus ea, citată de sursa menționată mai sus.

