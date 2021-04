Animalul uriaș din imagine a intrat într-un supermarket și s-a cățărat pe rafturi și frigidere. Ce este și cum a reușit să intre

Reptila lungă de 1,83 metri a ieșit dintr-un canal din apropiere și a intrat în magazinul provocând panică în Nakhon Pathom, Thailanda. Unii cumpărători au aruncat tot ce aveau și au fugit țipând din magazin.

Personalul și unii clienți s-au ascuns în spatele tejghelei, în timp ce fiara s-a urcat pe rafturi și a aruncat mai multe cutii de lapte pe pământ.

Un asistent de magazin îngrijorat de situația alarmantă a chemat poliția, care a sosit cu manipulatori de reptile pentru a prinde șopârla feroce cât mai repede. Potrivit CNN, unul dintre asistenții magazinului a spus că reptila gigant a rămas în magazin timp de o oră înainte ca specialiștii să ajungă.

Specialiștii nu au reușit să captureze reptila gigant. Ce s-a întâmplat cu ea

Unul dintre angajați mărturisește că specialiștii nu au reușit să captureze reptila, aceasta a scăpat din mâinile manipulatorilor: „Șopârla a rămas pe raft o oră. Echipa de salvare a sosit și a alungat-o. Dar nu au prins-o, ci doar a fugit în tufișuri. Nu am văzut niciodată o șopârlă atât de mare în viața mea, așa că a fost o surpriză pentru totți să intre în magazin".

Șopârla ar fi venit dintr-o pădure din apropiere și a intrat printr-un canal de scurgere: "Există o pădure în spatele magazinului, așa că credem că a venit de acolo."

Unul dintre clienți povestește îngrozit întâmplarea: „M-am oprit la magazin pentru a cumpăra niște alimente și apoi am văzut imensa șopârlă din interior. Am vrut să cumpăr o băutură, dar animalul era prea aproape de culoarul respectiv. Sunt animale periculoase, mai ales când sunt supărate, așa că m-am îndepărtat și am făcut o înregistrare.

Echipa de salvare a sosit la magazinul de la periferia capitalei Bangkok și a târât șopârla din magazin înainte de a fugi.