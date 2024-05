O pensionară a lăsat un anunț matrimonial care a scandalizat comunitatea. Cum arată bărbatul ideal pentru aceasta.

Oamenii sunt în căutarea iubirii toată viața. Întotdeauna au apelat la cele mai năstrușnice idei atunci când metodele tradiționale au dat greș.

Anunț matrimonial scandalos. De ce au stârnit controverse cerințele unei doamne

Potrivit unei surse, o pensionară a ales să-și caute sufletul pereche, recurgând la un gest destul de neobișnut. Aceasta a decis să facă o listă cu tot ceea ce-și dorește de la partener și să o lipească pe zidul proprietății sale.

Dacă unii trecători s-au amuzat de întreaga situație și au împărtășit-o în online, au fost și mulți care s-au scandalizat de cerințele bătrânei.

Bătrânețea poate fi destul de singuratică și nu o condamnă nimeni pentru că a dorit să și-o aline, însă unele dintre cerințe i-au făcut pe internauți să răbufnească.

Mesajul pensionarei este următorul: „Bătrână singură. Interese: Dansul, grădinăritul, plimbările pe plajă. În căutare de un domn slab, bine îmbrăcat și bărbierit. TREBUIE SĂ AIBĂ MAȘINĂ. SĂ LOCUIASCĂ ÎN APROPIERE. Fără HANDICAP.”

Persoana care a distribuit mesajul în mediul online nu s-a așteptat ca postarea sa să devină virală: „Nu mă așteptam să intereseze pe cineva atât de mult! (...) Social media este un loc pentru glume, dar și un loc al unor urâțenii ciudate, așa că să fim blânzi, nu?”

„La început mi s-a părut înduioșător, apoi a devenit rapid întunecat” a fost unul dintre mesaje. În timp ce alții au arătat că o înțeleg pe bătrână, iar societatea în care aceasta a trăit a devenit o ”scuză” pentru modul de exprimare a cerințelor.

„Odată am refuzat o întâlnire cu cineva după ce mi-a dezvăluit că are aceeași afecțiune pe care o avea și soțul meu. Am asistat zece ani la durerea și moartea lentă a persoanei iubite. Nu aș putea face asta din nou. Formularea ei a fost ne-necesară, dar nu știm povestea ei”, a susținut un utilizator.

Un altul a ținut să specifice faptul că: „Este mult prea ușor să judecăm persoanele în vârstă pentru folosirea limbajului generației lor. Ea se adresează propriei generații și, fiind bătrână, presupun că nu vrea să fie împovărată în anii săi finali.”

Iar alții au considerat că: „Dacă nu poți spune pe cine îți dorești alături la vârsta ei, atunci când să o faci?”