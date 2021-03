Chefi la cuțite, 8 martie 2021. Costică Tânjală e pensionarul care i-a impresionat pe chefi: „Făceam 3.200 de porții de mâncare”

„Am fost șef de cantină, am luat cantină la 920 de porții și când am plecat am lăsat-o la 3.200 de porții (...). Am ajuns apoi la fabrica de mâncare, la peste 10.000 de porții. Pe tură aveam 15 bucătari, aveam ture de noapte, aveam ture care găteau toată noaptea. Pe toată perioada în care am lucrat nu am rămas niciodată fără mâncare pentru angajații combinatului siderurgic din Galați”, a mai mărturisit concurentul, spre marea surprindere a tuturor.