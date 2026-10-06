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„Apocalipsa”, cartea unică în lume care cântărește 210 kilograme, a fost furată. De ce este atât de valoroasă

„Apocalipsa”, una dintre cele mai spectaculoase și valoroase cărți din lume, a fost furată! Exemplarul este unic și cântărește nu mai puțin de 210 kilograme. Detaliile dispariției sunt incredibile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 10:31 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 11:14
„Apocalipsa”, cartea unică în lume care cântărește 210 kilograme, a fost furată. De ce este atât de valoroasă | Getty Images
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Cartea „Apocalipsa” de Joseph Foret și a cărei copertă a fost realizată de Salvador Dali a fost furată în noaptea de 4 spre 5 octombrie de la Centrul de Artă Contemporană din Issoire, în Auvergne, anunţă BFMTV, care citează Parchetul din Clermont-Ferrand, potrivit stiripesurse.ro.

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„Cartea Apocalipsei”, cea mai valoroasă carte din lume, a fost furată

Descrisă ca fiind „o operă de artă de mare valoare” şi „o piesă excepţională”, coperta acestui exemplar unic a fost realizată de Salvador Dali. Realizată din bronz şi împodobită cu aur, pietre preţioase şi scoici, aceasta cântăreşte 150 de kilograme, potrivit sursei citate mai sus.

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Opera a fost inspirată din textul sfântului Ioan, cântăreşte în total 210 kilograme și a fost realizată de Joseph Foret între 1958 şi 1961.

Aceasta este ilustrată pe pergamente uriaşe de paisprezece dintre cei mai mari pictori şi scriitori ai secolului al XX-lea, printre care Jean Cocteau, Bernard Buffet şi Jean Giono, precizează Parchetul din Clermont-Ferrand într-un comunicat transmis către BFMTV, citat de stiripesurse.ro.

„Cartea Apocalipsei” are o istorie controversată

După ce a fost prezentă în aproape 150 de expoziţii din întreaga lume între 1961 şi 1972, coperta cărţii „Apocalipsa” a dispărut, pentru o perioadă, fiind depozitată în Elveţia, apoi vândută unor japonezi.

În timp ce aceştia se pregăteau să o scoată la licitaţie bucată cu bucată, cartea a fost achiziţionată în 2003 de directorul general al unei firme de restaurare a operelor de artă din Issoire, Christian Karoutzos, potrivit sursei citate mai sus.

Păstrând discreția în privința preţului de achiziționare, acesta a declarat atunci pentru AFP că, la momentul apariţiei sale, cartea „fusese evaluată la două milioane de franci (304.898 de euro), ceea ce o făcea, la acea vreme, cea mai scumpă carte din lume”.

Directorul urma să expună coperta şi câteva pergamente în centrul său de artă contemporană din Issoire până în toamnă. De asemenea, în ultima perioadă, acordase mai multe interviuri pe această temă în presa locală.

„Este opera unui proprietar privat care deţinea un mic muzeu privat de artă contemporană, în care se aflau şi alte opere de valoare mai mică”, a declarat pentru AFP primarul oraşului Issoire, Bertrand Barraud. Prejudiciul este „inestimabil” şi „reprezintă opera unei vieţi”, a adăugat el, potrivit stiripesurse.ro.

Primarul a declarat că a discutat cu proprietarul, „care a explicat că a fost furat un bun care face parte din patrimoniul Franţei”.

Primarul oraşului Issoire nu a putut spune dacă furtul a fost comis prin spargere. Ancheta a fost încredinţată brigăzii de investigaţii a jandarmeriei din Clermont-Ferrand, mai relatează sursa citată mai sus.

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