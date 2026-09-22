Au cumpărat un tablou de la țară cu 200 de dolari, dar s-a dovedit a fi o operă de artă. Cu ce sumă fantastică s-a vândut

Un cuplu a cumpărat un tablou de la țară pentru 200 de dolari, fără să știe că e o operă de artă valoroasă.

Operele acestui artist se pot vinde și cu milioane de dolari | Shutterstock

Un cuplu din Ontario a plătit doar 200 de dolari canadieni pentru un tablou cu un peisaj care le-a atras atenția.

Tabloul a fost cumpărat în 2001 de la o vânzare de obiecte organizată într-o zonă rurală, scrie Times of India.

Cuplul a descoperit ulterior că achiziționase o lucrare a renumitului artist canadian E. J. Hughes, potrivit The Globe and Mail.

Tabloul a ajuns la licitație, unde a fost vândut cu o sumă enormă.

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Au cumpărat un tablou de la țară cu 200 de dolari, dar s-a dovedit a fi o operă de artă

După ce au cumpărat un tablou de la țară cu 200 de dolari, cei 2 au aflat că acesta se numește Lake Okanagan. Acesta a fost identificat ca fiind o operă a lui Hughes.

Tabloul a fost vândut la licitație pentru 402.500 de dolari canadieni, o diferență semnificativă față de prețul pe care l-a plătit cuplul. Inițial, se estima că opera de artă se va vinde cu 100.000 de dolari, dar a trecut cu mult peste acest preț.

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Hughes a fost un pictor din Columbia Britanică. A creat peisaje detaliate care au căpătat o valoare uriașă de-a lungul anilor. Lucrările sale erau cumpărate cândva cu câteva sute de dolari canadieni. Dar se vând în prezent la licitații cu sute de mii sau chiar milioane de dolari.

Hughes e și subiectul unui documentar realizat de regizoarea Jenn Strom, originară din Coquitlam. The Painted Life of E J Hughes urmărește viața artistului, legătura sa cu zona din Columbia Britanică și modul discret în care a lucrat.

Strom a devenit interesată de Hughes în timp ce cerceta istoria Columbiei Britanice. Cercetările sale au dus-o la lucrările autorului Robert Amos, care a scris despre Hughes și viața acestuia pe Insula Vancouver.

„Era modest și extrem de timid. Nu era genul de om capabil să iasă în față pentru a-și promova propria operă,” susține Strom.

Cine a fost E. J. Hughes

Edward John Hughes s-a născut în North Vancouver pe 17 februarie 1913 și a crescut în Nanaimo și North Vancouver, scrie CBC. În 1934, Hughes a înființat o companie de artă împreună cu pictorii Paul Goranson și Orville Fisher.

Când a început cel de-Al Doilea Război Mondial, Hughes s-a înrolat în Royal Canadian Artillery în 1939 și a fost trimis în Anglia. Între 1943 și 1946, a lucrat ca unul dintre artiștii de război oficiali ai Canadei. Rolul său presupunea să documenteze cu atenție echipamentele militare, uniformele, oamenii și mediul în care aceștia se aflau.

Hughes a realizat aproximativ 1.000 de desene și aproape 30 de picturi complete în perioada în care a fost artist de război. Aproximativ 1.600 dintre lucrările sale se află în colecția Canadian War Museum.

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După ce s-a întors în Canada în 1946, Hughes a locuit lângă Shawnigan Lake împreună cu soția sa, Fern.

„Avea nevoie de liniște. De pace și liniște,” susține Strom.

Hughes și-a dedicat o mare parte din carieră peisajelor din Columbia Britanică. Era profund interesat de natură și de reprezentarea locurilor cu o atenție deosebită la detalii.

„Simt că, atunci când pictez, e o formă de venerare,” declara Hughes într-o emisiune CBC din 1961.

În ciuda reputației sale, la un moment dat s-a confruntat cu dificultăți financiare și a fost aproape să renunțe la pictură. Cariera sa a primit un sprijin important din partea comerciantului de artă Max Stern, care o reprezentase anterior pe Emily Carr.

Prețul de la licitație pentru tabloul cumpărat cu 200 de dolari reflectă creșterea amplă a valorii picturilor lui Hughes. În noiembrie 2025, tabloul său din 1949, Entrance to Howe Sound, s-a vândut pentru 4.8 milioane de dolari.