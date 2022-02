April Banbury este miss și toți bărbații întorc capul după ea, însă e părăsită mereu după a patra întâlnire. Care e motivul

Ea consideră că este o tânără superbă și ceilalți sunt conștienți de atuurile sale fizice, motiv pentru e foarte curtată. Cu toate acestea, bărbații nu reușesc să stea prea mult în preajma ei.

”În domeniul meu de activitate, sunt înconjurată de viitoare mirese și ele mă întreabă dacă sunt căsătorită. Când spun ”nu”, ele zic mereu ”De ce nu?” ca și cum ar fi ceva neobișnuit. Am fost la peste 100 de întâlniri acum și am terminat cu asta”, a spus April, conform The Sun.

În ciuda faptului că arată foarte bine, April spune că rareori este abordată când iese și preferă să folosească aplicații de dating pentru a își întâlni potențialii pretendenți.

”Nu sunt niciodată abordată într-un bar. Bărbații nu mă abordează în mod obișnuit, motiv pentru care am apelat la întâlnirile online.”, a povestit femeia.

Ce se întâmplă la date-uri lui April Banbury

De-a lungul timpului, tânăra a avut parte de o mulțime de peripeții la date-uri. ”Anul trecut am căutat cu disperare dragostea. M-am văzut cu tipul ăsta, apoi am observat câteva red flag-uri, întâlnire anulată, scuzele, așa că l-am îndepărtat. Sunt atât de încăpățânată, nu dau a doua șansă. Ori mă vrei, ori nu mă meriți.”, a spus ea.

Apoi April s-a întâlnit cu un bărbat care nu semăna deloc cu cel din fotografiile postate. Ba mai mult, acesta a strănutat pe tot parcursul întâlnirii și și-a sters nasul cu dosul mâinii. Atunci, femeia a inventat o scuză și a plecat.

O altă experiență nefericită a avut când a ieșit cu un bărbat care s-a autoinvitat la ea acasă. Cum ea a refuzat, tânărul a dispărut și nu a mai auzit de el. Și acestea nu au fost singurele date-uri eșuate.

April vrea ca pretendenții ei să aștepte până la etapa următoare a relației și spune că suferă de „blestemul celei de-a patra întâlnire”. Dacă nu a avut relații intime cu tipul până la a patra întâlnire, acesta se retrage brusc.

„Îmi place să cunosc pe cineva înainte să intrăm în asta. S-ar putea să fiu de modă veche în acest sens, dar nu sunt eu.”, a explicat femeia.

Când i-a plăcut pe cineva și i-a propus ceva serios, April spune că respectivii s-au speriat și s-au retras pe neașteptate.

„În jurul celei de-a patra întâlniri, este în regulă să vorbim dacă se mai vede și cu altcineva, pentru a știi cum stăm. Când îi întreb ce caută, ei se sperie și nu vor angajament. Le este mai ușor să fugă de mine.”, a mai afirmat ea.

