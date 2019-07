El este proful de nota 10! Aproape orb, Dumitru Tudorache a știut dintotdeauna că menirea lui este să predea copiilor cu probleme

Din cei peste 20.000 de profesori care și-au încercat norocul la examenul de Titularizare, doar 92 au reușit să ia nota maximă. Dumitru Tudorache este unul dintre ei, iar povestea lui de viață este, în sine, o lecție pentru oricine! Are 50 de ani, este aproape orb, dar și-a dorit toată viața să predea.

Este a doua oară când Dumitru Tudorache dă examenul de Titularizare, la cultură Civică. A trecut cu brio peste testare și acum trei, dar nu a găsit niciun post permanent.

„Nu erau multe posturi în Dâmbovița. Am luat câteva ore la o clasă. De anul trecut până acum am predat la Colegiul Național Nicolae Titulescu din Pucioasa, județul Dâmbovița, unde a fost profesor Logică și Cultură Civică la mai multe clase”, a spus el.

Pentru sesiunea de anul acesta, a pus mâna pe carte imediat după vacanța de Paște. Spune că atunci când pui suflet în ceea ce faci, nimic nu este greu. „Sper să-i inspir și pe alți oameni”, a spus Dumitru Tudorache.

VREA SĂ PREDEA ÎN BUCUREȘTI

Sperând să obțină un post permanent, a dat examenul de Titularizare în București, unde sunt mai multe locuri libere.

„În Dâmbovița nu sunt chiar așa de multe locuri libere. Acum în București sunt trei locuri pe Cultură Civică, cu 18 ore viabile. Și mai erau 3 locuri la Școala Specială pentru Deficienți de Vedere. Eu pot să iau și pe Psihopedagogie Specială pentru că am modulul acela de psihopedagogie specială făcut. Eu aici aș dori să prind un post, la Școala Specială de pe Austrului, acolo ești autonom ca profesor nevăzător. În învățământul de masă mi-a fost greu”, a explicat profesorul.

Catedra a fost dintotdeauna visul lui Dumitru Tudorache. Aici, spune el, se simte cel mai bine.

„Mi-am dorit întotdeauna să fiu în învățământ, mi-a plăcut întotdeuna școala, e mediul în care mă simt cel mai bine, chiar dacă nu se merită, chiar dacă e efort, chiar dacă nu sunt bani, asta îmi place să fac”, a spus el.

„În sistemul de educație din România, Titularizarea nu e prea relevantă”

Cu toate că a luat nota 10 la Titularizare, profesorul nu crede în relevanța acestui examen.

„În sistemul de educație din România, Titularizarea nu e prea relevantă. Eu aș gândi să nu mai existe posturi bătute în cuie pentru totdeauna. Cred că ar trebui ca la un interval de timp și cei care sunt titulari să vină în concurs cu cei noi, cu cei care termină școala, și atunci să se vadă. Pentru că altfel unii se plafonează, iar alții dau întruna Titularizarea. Eu așa aș zice, să fie o concurență reală”, a propus acesta.

Înainte să fie profesor, Dumitru Tudorache a lucrat ca asistent medical. „S-a restructurat și postul și chiar am dorit să schimb. Am lucrat ca asistent medical, dar meseria aceea era cea mai bună pe care o puteam alege atunci când am terminat școala. Am fost orientat pe baza deficienței de vedere. Dar nu mi-a plăcut foarte mult.”

Planul pentru mutarea în București este deja făcut. Profesorul își va închiria o locuință în apropierea Școlii Speciale pentru Deficienți de Vedere.

Sursa: hotnews.ro