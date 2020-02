Art Safari 2020 - Prima expoziţie în România a grupului american fenomen mondial Guerrilla Girls şi programe dedicate pictorilor Bălaşa şi Petraşcu

Lucrările sale se găsesc în muzee şi în colecţii private din Italia, Franţa, Suedia, Germania, SUA, Israel, Norvegia, Canada, Australia. Pe lângă pictura de şevalet, artistul a realizat numeroase lucrări de pictură murală. Renumitele compoziţii care împodobesc Sala Paşilor Pierduţi din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, intitulate „Elogiul tinereţii”, în număr de 19, acoperă aproximativ 300 metri pătraţi.

Expoziţia „The Art of Behaving Badly”, semnată de Guerrilla Girls, aduce pentru prima dată în România arta rebelă a grupului anonim feminist care s-a viralizat la nivel mondial. Grupul s-a născut la New York, în 1985, cu misiunea de a pune pe agenda publică inegalitatea de gen şi rasială, cu focus pe comunitatea artistică. Guerrilla Girls a luat naştere ca protest la expoziţia „An International Survey of Recent Paintingand Sculpture”, găzduită de Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA), care a cuprins 165 de artişti, dintre care doar 13 femei. Arta lor - postere, billboard-uri, stickere, flashmob-uri şi performance - a scos la lumină sexismul ce caracterizează lumea artei.

Una dintre lucrările lor emblematice, primul poster color lansat de artiste, este o lucrare cu mesajul „Do Women Have to be Naked to Get in to the Met. Museum?”. Alături de text este înfăţişat „La Grande Odalisque” (Jean Auguste Dominique Ingres), unul dintre faimoasele nuduri din istoria occidentală a artei, cu o mască de gorilă plasată peste chipul original. Lucrarea care a făcut înconjurul lumii va fi expusă în cadrul Art Safari 2020.

Programul educaţional Art Safari Kids 2020 va cuprinde ateliere de artă (ilustraţie în acuarelă, ateliere de sculptură din sârmă, pictură pe sticlă, modelaj în lut, ateliere de autoportret, pictură ceramică etc.) şi tururi ghidate special realizate pentru copii.

Art Safari Bucureşti va putea fi vizitat şi noaptea, în cadrul celei de-a doua ediţii Night Tours, o experienţă de vizitare care va cuprinde un tur ghidat în expoziţii, artă performance live şi muzică.

Biletele early-bird, cu o reducere de 50% (30 lei pentru un bilet de o zi şi 55 lei pentru abonamente) au fost pusemiercuri în vânzare pe https://tickets.artsafari.ro.

Pavilionul de Artă Bucureşti - Art Safari se desfășoară sub patronajul Primăriei Municipiului Bucureşti şi CNR UNESCO şi este un eveniment cultural unic în România ca structură, concept şi amploare. Pavilionul Muzeal, cu lucrările de Tezaur ale maeştrilor artei româneşti, Pavilionul Central, cu lucrări ale mişcării artistice contemporane, Pavilionul Internaţional şi programul educaţional - Art Safari Kidsformează conceptul unic al Pavilionului de Artă Bucureşti. Art Safari a înregistrat 165.000 de vizitatori în primele şase ediţii.

Sursa : news.ro