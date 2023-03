Au crezut că este o specie rară de rechin, dar când au analizat mai bine imaginile, și-au dat seama că este total altceva!

Trei oameni de știință au publicat în jurnalul „Mediterranean Marine Science” o fotografie cu o specie care se credea, inițial, a fi un rechin spiriduș. Se pare că imaginea ar fi fost trimisă de un bărbat din Grecia, potrivit Digi24, care citează Business Insider.

Interesant la acest specimen era faptul că părea conservat într-o stare impecabilă, cu toate că cei trei biologi marini (Athanasios Anastasiadis, Evangelos Papadimitriou și Frithjof C. Küpper) nu au interacționat niciodată cu un astfel de rechin.

(Do totally intact shark embryos wash up on beaches? I suppose it's theoretically possible, I've personally never heard of it happening.)



(Do not-close-to-term shark embryos look exactly like mini-adults? Almost always no)