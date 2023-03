O femeie a dat de permis de peste 960 de ori, cheltuind, în total, o avere. Nu se aștepta la așa ceva după reușita mult așteptată

Cha Sa-soon este femeia în vârstă de 69 de ani, care a încercat să ia permisul de conducere de 960 de ori, potrivit Spynews. Eșecul repetat nu a descurajat-o niciodată pe aceasta, motiv pentru care perseverența i-a adus, într-un final, succesul, dar și ceva mult mai prețios de atât! Iată cum a fost răsplătită femeia care a ajuns o celebritate națională!

Cazul femeii care a încercat de 960 de ori să ia permisul de conducere și a devenit o celebritate națională

În urma încercărilor repetate, femeia a cheltuit pe școala de șoferi aproximativ 12.500 de euro, potrivit mirror.co.uk și sursei menționate mai sus. Pentru că își dorea tare mult să conducă, având mare nevoie pentru afacerea de vânzare de legume, ea s-a înscris la școala de șoferi în anul 2005, tot atunci având și primul test auto pe care l-a picat.

La început, ea nu s-a lăsat descurajată și a continuat să dea testul în fiecare zi, timp de trei ani. Treptat, ea a început să îl dea doar de două ori pe săptămână, reușind să treacă, în cele din urmă, proba scrisă. Așadar, în total, femeia a dat aproximativ 960 de examene.

După toată truda, se pare că nu doar Cha Sa-soon s-a simțit ușurată după ce a luat permisul de conducere, ci și instructorul său auto:

„Când a obținut, în sfârșit, permisul, am ieșit cu toții să o aplaudăm și am îmbrățișat-o, oferindu-i flori. Am simțit ca și cum o povară uriașă a căzut de pe spatele nostru. Nu avusesem curajul să-i spunem să renunțe, pentru că ea continua să încerce.", a mărturisit instructorul auto al femeii, citat de sursele menționate mai sus.

Femeia a primit o mașină în valoare de aproape 13.000 de euro

Femeia a devenit cunoscută datorită perseverenței sale, motiv pentru care a apărut și într-o reclamă pentru Hyundai, potrivit surselor citate mai sus. Impresionat de povestea femeii, producătorul auto celebru a decis să o recompenseze pe Cha Sa-soon și i-a făcut cadou un vehicul în valoare de aproape 13.000 de euro.

Deși povestea a avut loc în urmă cu mai bine de 15 ani, ea a reapărut pe internet, motiv pentru care a acaparat, din nou, atenția publicului. Cu toate acestea, cazul nu a fost așa bine primit de către internauți, care au ținut să lase și multe comentarii negative:

„Nu aș vrea ca cineva care a picat de peste cinci ori testul să fie pe același drum cu mine, ca să nu mai vorbim de 960..."/„Personal, cred că dacă pici examenul de conducere sau orice parte a examenului de conducere, de mai mult de zece ori, nu ar trebui să ți se permită niciodată să conduci.”/„Și să fie o lecție, oameni buni, să nu renunțați niciodată!", au fost o parte dintre comentariile oamenilor, citate de o publicație online de știri.

