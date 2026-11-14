Au cumpărat o casă construită în 1896 și au descoperit un secret ascuns sub covor. Ce au găsit i-a lăsat fără cuvinte

Un cuplu a cumpărat o casă veche, construită în 1896, fără să știe ce se ascunde sub podele. Bărbatul a decis să dea la o parte mochetele și să vadă despre ce este vorba.

Ce a descoperit un cuplu sub covorul din casa lor | Instagram - thebrickvictorian

Un cuplu a decis să afle ce se afla sub mochetele din casa lor, o locuință veche din 1896. Cu toate că știau că sub mochetă se află parchet din lemn masiv, nu văzuseră niciodată cum arată.

Ce a descoperit un cuplu sub covorul din casa lor

Bărbatul a dat la o parte covorul sub care se ascundea parchetul din lemn masiv de care deja știa, însă un alt detaliu a atras atenția.

Este vorba despre un parchet tradițional din lemn masiv, în modelul Herringbone (os de pește), un model clasic de parchet, care se folosea în clădiri istorice și apartamente de epocă. Dacă parchetul este original, înseamnă că lemnul a rezistat aproape 130 de ani.

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O femeie a avut parte de o experiență asemănătoare

După ce au povestit ce au descoperit în casa lor, o altă femeie a povestit o experiență asemănătoare, după ce a locuit într-o casă construită în 1877.

Femeia a povestit că a descoperit că parchetul avea un model asemănător celui os de pește. Ar fi făcut descoperirea după o lungă perioadă, în care parchetul a fost acoperit de mochetă.

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