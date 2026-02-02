Doi soți își renovau casa veche atunci când au descoperit ceva neașteptat într-unul dintre pereți. Peste ce „comoară” au dat

Un cuplu s-a apucat să renoveze casa veche în care locuia atunci când au făcut o descoperire complet neașteptată într-unul dintre pereți.

Se spune că fiecare casă ascunde câte un secret și de asta s-au convins și doi soți, atunci când s-au apucat să își renoveze locuința veche. În timpul lucrărilor de reamenajare, cei doi au descoperit ceva complet neașteptat într-unul dintre pereți. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, uimind oameni din întreaga lume.

Doi soți își renovau casa veche atunci când au descoperit ceva neașteptat într-unul dintre pereți. Peste ce au dat

Amanda și Vinny sunt doi soți din New Jersey (Statele Unite ale Americii) care au decis să își cumpere o locuință veche de aproximativ 150 de ani. Apoi, fără să mai stea pe gânduri, cei doi s-au apucat de renovat, recondiționat și reamenajat locuința în stil victorian, ca să îi redea strălucirea de altădată. Totuși, în niciun moment noii proprietari nu s-au așteptat să aibă parte de o descoperire extrem de interesantă.

În timp ce se ocupau de repararea unui perete vechi, nu mică le-a fost surpriza atunci când au dat peste o adevărată „comoară”: o fotografie alb-negru, o rețetă medicală din anul 1925, în stare excelentă, dar și un fragment dintr-un ziar cu o știre legată de niște bandiți, o sticlă de ulei veche pentru mașina de cusut, un soldat din lemn, un încălțător, becuri, cutii dar și numeroase alte obiecte interesante, vechi de zeci de ani sau poate chiar de un secol.

Fascinați, cei doi soți au luat fiecare obiect în parte și l-au studiat cu atenție, uimiți de cât de bine s-au putut păstra diferitele obiecte, au informat cei de la antena3.ro.

Soții și-au făcut chiar și o pagină de TikTok, acolo unde publică în mod frecvent clipuri video cu lucrările lor de renovare a casei vechi, dar și cu diferitele „comori” pe care le descoperă. Pentru colecționari, aceste obiecte descoperite în casa veche sunt ca niște „capsule ale timpului”.

