Antena Căutare
Home News Inedit Doi soți își renovau casa veche atunci când au descoperit ceva neașteptat într-unul dintre pereți. Peste ce „comoară” au dat

Doi soți își renovau casa veche atunci când au descoperit ceva neașteptat într-unul dintre pereți. Peste ce „comoară” au dat

Un cuplu s-a apucat să renoveze casa veche în care locuia atunci când au făcut o descoperire complet neașteptată într-unul dintre pereți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 16:54 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 20:06
Galerie
Descoperă peste ce „comoară” au dat cei doi soți atunci când își renovau casa | Shutterstock

Se spune că fiecare casă ascunde câte un secret și de asta s-au convins și doi soți, atunci când s-au apucat să își renoveze locuința veche. În timpul lucrărilor de reamenajare, cei doi au descoperit ceva complet neașteptat într-unul dintre pereți. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, uimind oameni din întreaga lume.

Doi soți își renovau casa veche atunci când au descoperit ceva neașteptat într-unul dintre pereți. Peste ce au dat

Amanda și Vinny sunt doi soți din New Jersey (Statele Unite ale Americii) care au decis să își cumpere o locuință veche de aproximativ 150 de ani. Apoi, fără să mai stea pe gânduri, cei doi s-au apucat de renovat, recondiționat și reamenajat locuința în stil victorian, ca să îi redea strălucirea de altădată. Totuși, în niciun moment noii proprietari nu s-au așteptat să aibă parte de o descoperire extrem de interesantă.

Citește și: O femeie a vrut să vândă vasul vechi și murdar din curtea casei sale și s-a ales cu o avere frumoasă, de 32.000 de dolari

Articolul continuă după reclamă

În timp ce se ocupau de repararea unui perete vechi, nu mică le-a fost surpriza atunci când au dat peste o adevărată „comoară”: o fotografie alb-negru, o rețetă medicală din anul 1925, în stare excelentă, dar și un fragment dintr-un ziar cu o știre legată de niște bandiți, o sticlă de ulei veche pentru mașina de cusut, un soldat din lemn, un încălțător, becuri, cutii dar și numeroase alte obiecte interesante, vechi de zeci de ani sau poate chiar de un secol.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fascinați, cei doi soți au luat fiecare obiect în parte și l-au studiat cu atenție, uimiți de cât de bine s-au putut păstra diferitele obiecte, au informat cei de la antena3.ro.

Soții și-au făcut chiar și o pagină de TikTok, acolo unde publică în mod frecvent clipuri video cu lucrările lor de renovare a casei vechi, dar și cu diferitele „comori” pe care le descoperă. Pentru colecționari, aceste obiecte descoperite în casa veche sunt ca niște „capsule ale timpului”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

imagine cu barbat zugravind peretii unei casa si purtand masca de protectie
O nouă teorie ar putea explica misterul din Triunghiul Bermudelor. Ce s-ar ascunde în adâncul apei... Mesajul secret de pe emoji-ul de hârtie. Utilizatorii au fost uimiți să afle ce a ascuns Apple în simbolul digital...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Observatornews.ro Factura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 lei Factura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 lei
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
SpyNews Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o catastrofă globală
Ceasul Apocalipsei nu a fost niciodată mai aproape de „sfârșitul lumii”. Câte secunde mai sunt până la o...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală
Apariție inedită pe un lac din București. Ce animale polare au ajuns în capitală
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia
Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir s-ar fi împăcat. Ce se arată în presa din Turcia Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Kim Jong-un a inaugurat o mega-fermă cu sute de sere întinse pe 450 de hectare, construită în 500 de zile de zeci de mii de soldați și voluntari
Kim Jong-un a inaugurat o mega-fermă cu sute de sere întinse pe 450 de hectare, construită în 500 de zile de zeci... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani
Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Andreea Bălan, prinsă în capcana contractelor TV. Două greșeli nevinovate care au costat-o scump
Andreea Bălan, prinsă în capcana contractelor TV. Două greșeli nevinovate care au costat-o scump Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice:
Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x