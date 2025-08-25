Un cuplu renova casa, când a descoperit că locuia pe o adevărată comoară. Ce era ascuns sub bucătărie, de sute de ani

Betty și Robert Fooks încercau să mărească spațiul casei lor, dar au făcut o descoperire uluitoare. În timp ce săpa în podeaua din bucătărie, bărbatul a dat peste o comoară.

Cuplul își dorea să extindă spațiul din bucătărie, când a făcut o descoperire uluitoare. În timpul renovărilor, familia a dat peste o adevărată comoară, dar lucrurile nu s-au oprit aici. Aceștia au vrut să afle despre ce este vorba și au rămas de-a dreptul uluiți de ce se ascudea sub casa lor.

Un cuplu a descoperit o adevărată comoară în timpul renovărilor. Ce se ascundea sub casă

Cuplul a dezgropat accidental o comoară de monede din secolul al 17-lea în timp ce renova ferma din West Dorset, Anglia. Descoperirea, care a avut loc în urmă cu aproape cinci ani, s-a produs în timp ce aceștia săpau în podea pentru a-și înălța tavanul.

În timpul lucrărilor, Robert Fooks a lovit cu târnăcopul un vas de ceramică glazurat, dezvăluind aproximativ 100 de monede, care datează din primul Război Civil Englez, popularmechanisc.com.

„Tezaurul Poorton”, așa cum a devenit cunoscut, includea monede de aur din timpul domniei lui James I și Charles I, jumătate de coroană, monede de argint, șilingi și șase pence din timpul domniei Elisabetei I, a lui Phillip și a Mariei. Colecția a fost vândută recent pentru aproximativ 75.000 de dolari, la casa de licitații Duke's Auction House.

„Într-o seară, eu eram cu copiii, iar soțul meu săpa cu un târnăcop când m-a chemat să-mi spună că au găsit ceva. A pus toate monedele într-o găleată”, a povestit Betty, pentru The Guardian.

Cei doi soți nu au stat prea mult pe gânduri și au raportat descoperirea și ulterior, au trimis monedele la British Museum pentru curățare și identificare. Experții de acolo le-au spus soților Fook că monedele au fost probabil ascunse toate în același timp, undeva între 1642 și 1644, în timpul primului Război Civil Englez.

La acea vreme, când oamenii ascundeau monede, nu o făceau doar din prudență, ci adesea pentru a supraviețui. Atât trupele parlamentare, cât și cele regaliste intrau în casele oamenilor pentru a cere hrană și, uneori, chiar pentru a fura obiecte de valoare. Așadar, familiile obișnuite au învățat să creeze ascunzișuri secrete în locuri precum pereți și vase, pentru a-și recupera obiectele odată ce luptele încetau. Dar mulți dintre cei care și-au ascuns bunurile nu s-au mai întors să le recupereze.

„Dacă erai monarhist sau suspectat de monarhism, îți puteau fi confiscate proprietățile de către tabăra parlamentară și viceversa”, a declarat pentru Live Science, Waseem Ahmed, doctor în istorie, la University College London, specializat în istoria politică britanică din secolul al 17-lea.