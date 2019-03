Baba Vanga, avertisment pentru români! Se va schimba totul în România! „Primul care va recunoaște...”

Profețiile Babei Vanga, celebra clarvăzătoare oarbă din Bulgaria, se întind până în anul 3797, când a prezis sfârşitul lumii pentru planeta Terra. O parte din aceste previziuni s-au adeverit. Ce a anunțat prezicătoarea pentru destinul României?

Cu puțin timp înainte să moară, la vârsta de 85 de ani, în anul 1996, Baba Vanga a spus că anii următori "vor aduce o invazie a extremiştilor musulmani" asupra Europei, iar continentul nostru se va confrunta cu atacuri chimice venite din partea "invadatorilor musulmani".

Unii adepți spun că ar fi prevestit începutul destrămării Uniunii Sovietice, dezastrul de la Cernobîl, victoria electorală a lui Boris Elțin, data morții lui Stalin, scufundarea submarinului rus Kursk, atacurile din 11 septembrie și victoria lui Veselin Topalov în turneul mondial de șah[6]. Apropiații lor contrazic însă aceste afirmații.

PROFEȚIA DESPRE ROMÂNIA

„In bucuria acestei lumi, in Romania va fi ACELA care a fost promis lumii. Intraga lume se va bucura de nasterea lui. Dumnezeu il va ocroti intr-un loc, departe de locul unde se odihnesc strabunii sai, pana cand va veni ceasul sau. Putere de Sus el va avea! Pamantul, Apa si Focul il vor ajuta. Odata cu inceperea lucrarilor lui in aceasta lume, minciuna va disparea. Acest lucru se va intampla in 2005. El va fi piatra de temelie pentru omenire. Primul care il va recunoaste, va fi poporul sau. Drept rasplata, va aduce acest popor pe inalte culmi ale desavarsirii din aceasta lume. Acest popor va fi un exemplu real pentru toate popoarele lumii. El nu va calari un cal real, cu unul de fier pe care singur il va manui.”

