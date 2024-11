Bebeluși încurcați la naștere! Ce a ales să facă un cuplu după ce au aflat că fetița lor nu e fiica lor biologică

Un cuplu a constatat că fetița pe care au crescut-o timp de 5 ani nu e fiica lor biologică.

După ce o femeie a născut, la externare, ea și soțul ei s-au bucurat enorm să plece acasă cu bebelușul lor. Ceea ce nu știau era că au luat din maternitate un alt bebeluș, lucru pe care l-au descoperit mult mai târziu.

Un cuplu a aflat că fiica lor nu e, de fapt, fiica lor biologică

Inițial, soțul femeii în vârstă de 29 ani a acuzat-o că ea l-ar fi înșelat pentru că altfel nu își explica de ce el și copilul său nu împart același ADN.

Femeia i-a explicat soțului ei că nu l-a înșelat niciodată, cei doi având o relație fericită încă din timpul facultății.

Tânăra mămică a postat pe Reddit un mesaj despre situația delicată în care se află. Inițial, ea a crezut că testul de paternitate e greșit și și-a dorit să îl repete.

“Nu l-am înșelat niciodată și nici nu l-aș înșela și nici nu înțeleg de ce a făcut acel test de paternitate”, a scris femeia pe Reddit.

După ce a aflat rezultatul testului AND, bărbatul stătea mai mult închis în biroul său și lucra până târziu și chiar refuza să mai petreacă timp cu copilul său. Comportamentul său rece a alarmat-o pe tânăra mămică și a simțit nevoia să povestească despre situația ei pe rețelele de socializare.

Brusc, după aflarea rezultatelor testului de paternitate, soțul ei a început să se distanțeze de fiica lor de 5 ani, iar femeia încerca să îl convingă de faptul că nu l-a înșelat.

Bărbatul a povestit că semnul care l-a făcut să creadă că nu e fiica lui a fost faptul că micuța are ochii căprui, iar el și soția sa au ochii albaștri.

După ce și-a confruntat soțul și i-a explicat că nu l-a înșelat, a decis să facă si ea un test ADN și a constatat cu stupoare că fetița nu e bebelușul ei.

“Soțul meu nu a mai avut încredere în mine pentru o vreme, dar după și-a cerut scuze pentru cum s-a purtat după ce a văzut rezultatele testului și a zis că nu mă va da afară din casă”, a povestit tânăra pe Reddit.

Micuța pe care au crescut-o timp de 5 ani nu era fiica lor, după cum au demonstrat testele de sânge pe care le-au făcut.

“Nu pot să înțeleg cum s-a putut întâmpla una ca asta, dar un polițist a venit la noi acasă, am depus mărturii și am decis să dăm în judecată spitalul unde am născut. Nu știu ce I s-a întâmplat copilului meu și asta e terifiant. Îl susțin pe soțul meu, dar cumva îmi doresc ca el să nu fi făcut niciodată acel test ADN. De când am aflat dorm în camera fetiței noastre (fetița pe care am crescut-o) și îmi e teamă că oricând ar putea veni cineva să mi-o ia, dar în același timp aș vrea să-mi cunosc fiica biologică. Mă rog la Dumnezeu ca ea să fie bine”, a mai povestit femeia.

Ea a mai explicat că încă nu i-a povestit nimic fetiței de 5 ani pe care au crescut-o crezând că e propria lor fiică.

“Nu vreau ca oamenii care ne cunosc să o privească pee a diferit. E un copil minunat”, a mai adăugat tânăra mămică.

De asemenea, ea mai zis că vrea să continue să își caute fiica biologică și dacă o găsește ar vrea să le crească împreună pe amândouă.

