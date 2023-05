Bebelușul care la 19 luni e mai mare decât fratele său de 4 ani. Cântărește 14 kilograme: ”Dacă îi dai de mâncare, e fericit”

Un copil de 19 luni a crescut atât de mare încât părinții îl îmbracă cu hainele fratelui, care are patru ani. Xaylen Asher Richard are doar un an jumătate și este cel mai grăsuț bebeluș din lume.

Mama celui mic, Salitza Richard, s-a arătat îngrijorată când a observat că bebelușul ei crește foarte repede într-o perioadă scurtă de timp. Când avea șase luni, acesta purta haine potrivite pentru vârsta 12-18 luni.

Bebelușul care la 19 luni e mai mare decât fratele său de 4 ani. Cântărește 14 kilograme

Din cauza dimensiunii sale, femeie crede că Xaylen nu a început să meargă și e sigură că fiul său va fi foarte înalt când va mai crește. La naștere, bebelușul a cântărit doar 3,6 kilograme.

”A fost o nebunie cât de repede a crescut. (...) A fost amuzant prima dată când am fost la medic, când a făcut un control amănunțit. Ne-a întrebat dacă suntem siguri că este copilul potrivit, deoarece arăta mai în vârstă. M-am îngrijorat pentru sănătatea lui, deoarece mă întrebam dacă este sănătos ca un bebeluș să fie la fel de gras ca el și ea a spus că totul este perfect. Am un fiu mai mare care a fost complet opusul. Fiul meu mai mare, Judah, are patru ani, iar Xaylen are puțin peste un an și acum poartă haine de aceeași mărime.”, a zis mama Salitza pentru DailyMail.

Bebelușul a început să crească rapid încă de la naștere. Potrivit mamei sale, niciodată nu a purtat haine potrivite pentru vârsta sa, ci mai mari, pentru că acelea nu-l încăpeau.

„Când avea o lună purta haine de trei până la șase luni, când avea trei luni era îmbrăcat în haine de șase până la nouă luni, când avea șase luni purta haine de douăsprezece până la optsprezece luni și acum îmbracă haine pentru copii de trei ani”, a punctat aceasta.

Din cauza dimensiunii sale, oamenii presupun întotdeauna că Xaylen este mult mai în vârstă, iar Salitza susține că nu e singurul dezavantaj. Greutate sa i-a afectat dezvoltarea mersului.

Ea explică: „Oamenii cred întotdeauna că este mai în vârstă. A fost atât de greu, încât acum cântărește 14 de kilograme, iar Judah cântărește în prezent 15 kilograme. Judah a început să meargă la 10 luni, iar Xaylen a început la 18 luni, cred că din cauza dimensiunii lui totul a fost amânat cu câteva luni.”

Ce mânâncă bebelușul uriaș

Femeia spune că micuțul mănâncă foarte mult: „Dacă îi dai de mâncare, este fericit, este atât de liniștit și mănâncă mult, își termină mâncarea și apoi va mânca tot ce lasă Judah și tot va încerca să mănânce mai mult. Nu este pretențios.

Oamenii care nu-l cunosc și îl văd vor comenta spunând că este un copil mare, dar prietenii noștri și toată lumea sunt în stare de șoc, mai ales că primul nostru copil a fost atât de mic, așa că este complet opusul.”

