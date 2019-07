Bebelușul lor avea trei luni și nu se oprea din râs. O boală perfidă se ascundea în spatele chipului vesel: „N-o să poată spună niciodată `Mami, te iubesc!`”

Bebelușul lor avea trei luni și zâmbea de dimineață până noapte. Inițial, au crezut că sunt cei mai norocoși părinți din lume, dar comportamentul micuțului devenea din ce în ce mai bizar. Când au aflat ce masca, de fapt, zâmbetul celui mic, mama lui a spus că i-a „înghețat sângele-n vene”.

Mulți părinți și-ar dori să aibă un bebeluș care să zâmbească în continuu. Însă, pentru Emma și Andrew, din Essex, Marea Britanie, comportamentul lui William, fiul lor, era bizar.

Când avea doar șapte luni, bebelușul a făcut prima criză convulsivă. Vrând să afle ce era în neregulă cu fiul ei, Emma a început să facă cercetări pe Internet. În scurt timp, a descoperit Sindromul Angelman, o boală neurologică, rezultatul unei anomalii cromozomiale. Printre simptomele caracteristice, Emma a observat că aproape toate se regăseau în manifestările fiului ei: de la forma turtită a capului, până la starea euforică prelungită.

„Mi-a înghețat sângele-n vene...William bifa toate căsuțele. Atunci mi-am dat seama că viața noastră se va schimba radical”, a spus Emma.

Îngrijorată, a cerut părerea pediatrului lui William care, inițial, a încercat să o convingă că diagnosticul nu i se potrivea micuțulu, iar că toate probleme sale de dezvoltare erau consecința infecției pe care a dezvoltat-o la scurt timp după naștere. Din nefericire, o lună mai târziu, bebelușul a fost diagnosticat cu Sindrom Angelman.

Doi ani mai târziu, William are multe obstacole de depășit. Încă nu poate merge, are tulburări de somn și nu vorbește. Micuțul are o dietă ketogenică, eliminând carbohidrații ce îi cauzau crize convulsive.

„William mușcă, ciupește și ne trage de păr. Nu vorbește, nu merge, abia doarme, dar tot comunică. Poate înțelege mut mai mult decât cred oamenii. N-o să poată spună niciodată <<Te iubesc, mami>>, dar îmi pune mânuțele pe obraji și mă pupă. Dragostea i se citește în ochi.

Avem un copil fericit și plin de viață care ne oferă cele mai frumoase îmbrățișări. Nu există om care să nu îl îndrăgească”, a adăugat Emma, mama lui William.