Ultimul sărut. Momentul în care doi părinți își iau rămas bun de la bebelușul lor: „L-am găsit în pătuțul lui. Abia respira”

Ultimul moment pe care doi părinți l-au avut alături de fiul lor. Băiețelul a fost găsit dimineața în pătuț, mai mult mort decât viu. La spital, medicii nu l-au mai putut salva, infecția i se răspândise în tot corpul.

Carolyn Turner și soțul ei, Troy, i-au permis fotografului Allan Ansel să imortalizeze momentul în care iau rămas bun de la fiul lor, Jaxson. O boală ce face ravagii în rândul nou-născuților l-a luat din brațele părinților: pneumonia de aspirație.

Carolyn l-a găsit pe micuțul Jackson în pătuțul lui, mai mult mort decât viu. „Avea fața albastră și abia respira”. Copilul vomitase în timpul nopții și și-a înghițit propria vomă. Lichidul i-a pătruns în plămâni și a provocat o infecție periculoasă.

„Jaxson a fost, de la naștere, un copil cu probleme. Se îneca foarte des, pielea i se albăstrea și nu mai putea să respire. Se întâmpla foarte des, mai ales în timp ce îl hrăneam. Am mers de multe ori la medic cu el, dar mi se spunea că îi va trece. Din nefericire, nu a apucat...”, a povestit mama lui.

„L-am găsit în acea dimineață, în pătuțul lui. Nu respira și avea puțin sânge și niște urme de vomă pe față. Am chemat imediat o ambulanță și am început manevrele de resuscitare. Când am ajuns la spital, i s-a făcut, în regim de urgență, o radiografie pulmonară. Ni s-a spus că avea pneumonie de aspirație și că plămânul drept nu mai funcționa”, a adăugat femeia.

Au urmat șase zile în care medicii au făcut tot ce au putut pentru a-l salva. În ciuda tuturor eforturilor, Jaxson nu mai avea activitate cerebrală. Părinții au fost nevoiți să ia o decizie dureroasă: să-l deconecteze de la aparatele ce îl țineau în viață.

După ce a fost pronunțat decesul, organele sale au fost prelevate, micuțul salvând alte vieți.

Sursa: Metro.co.uk