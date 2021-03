Caitlin Brennan n-a mai mâncat fructe sau legume de peste 20 de ani! Cum arată corpul tinerei

De meserie manichiuristă, Caitlin Brennan suține că singurul fruct pe care îl consumă uneori este mărul, dar și acela trebuie să fie decojit și tăiat în bucăți. În rest, aceasta nu ar mai fi mâncat fructe sau legume de mai bine de 20 de ani. Încă din copilărie părinții săi ar fi observat la ea această fobie pentru fructe și legume.

„Știu că nu este normal, dar am trăit așa pentru 24 de ani, sunt bine și nu am ce să pățesc. Am puterea să fac haz de necaz. S-a întâmplat totul brusc, am ajuns efectiv la o vârstă la care puține alimente le mai acceptam. Mi s-a spus mereu că gusturile mele ar putea să se schimbe pe măsură ce va trece timpul, dar se pare că nu este cazul”, a dezvăluit britanica, potrivit celor de la The Sun.