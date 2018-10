Cancerul la sân i-a transformat viața. Această femeie este convinsă că a descoperit elixirul tinereții

În 2013, Lisa și-a descoperit un nodul la sân. După o perioadă destul de lungă de vizite la medici a aflat că tumora nu era canceroasă. Sperietura prin care a trecut a convins-o că era momentul să facă o schimbare. S-au autointitulat ”sirena raw vegană” și susține că a descoperit elixirul tinereții.

După ce a ascăpat de diagnosticul de cancer mamar, Lisa, profesor universitar în Canada, și-a concentrat întreaga existență în jurul fericirii și sănătății.

Partea legată de sănătate a fost realizată, susține Lisa, prin adoptarea unui regim alimentar vegan. Din acel moment, femeia spune că a început să se simtă mult mai energică. S-a vindecat și de reflux gastro-esofagian, cu care se chinuia de când avea 12 ani și, per total, simte că întinerește.

Pe lângă dieta raw vegană, Lisa are un hobby neobișnuit. Zilnic, își pune un costum de sirenă (cu tot cu coadă) și înoată în piscine sau în ocean.

”Veganismul mi-a schimbat viața. Am atâta energie! Simt că am găsit elixirul tinereții, că în loc sa îmbătrânesc, întineresc. Este foarte important să faci lucruri care să aducă fericire ție și celor din jurul tău.”

Femeia se transformă în sirenă de fiecare dată când are ocazia. Există și un grup al celor pasionați de acest stil de viață. Se întâlnesc în mod regulat, în zone special amenajate pe plajă.

Lisa nu pleacă în excursii fără coada de sirenă:

”Îmi iau coada cu mine oriunde aș merge. Am descoperit izvoare termale în Arizona, am vizitat peșteri ascunse în Islanda. Am iubit sirenele de când eram copil, știam că vor fi o parte din viața mea.”