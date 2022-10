Când a văzut ce a putut să-i facă mama chiar în ziua nunții, un mire a recurs la un gest neașteptat. Ce a urmat

Se spune că nunțile sunt unul dintre cele mai fericite momente din viața oricărui om. Totuși, pentru un mire, situația a fost complet diferită. Când a văzut ce a făcut mama lui, bărbatul a decis s-o dea afară de la petrecere.

Când a văzut ce a făcut, un mirea și-a dat mama afară de la petrecerea de nuntă

Pare greu de crezut, dar un mire s-a enervat atât de tare pe mama lui, chiar în timpul petrecerii de nuntă, încât bărbatul a decis s-o dea afară de la petrecere. Totuși, după ce au aflat detaliile acestei întâmplări, oameni din întreaga lume i-au dat dreptate omului.

Supărat de ceea ce a trăit din cauza mamei sale, mirele și-a luat inima în dinți și și-a spus oful pe un celebru site de pe internet.

„Soția mea a murit în urmă cu șase ani, am fost împreună patru ani și apoi am fost căsătoriți timp de un an. Mama mea a iubit-o ca pe fiica ei, mai ales că eu sunt singurul ei copil și cred, cumva, că nu și-a revenit niciodată după moartea ei. Mi-am iubit soția, dar după ce am cunoscut pe altcineva și m-am îndrăgostit din nou am realizat că poate nu era ea marea iubire a vieții mele. Acum sunt cu o femeie pe nume Helena și ne-am căsătorit. Totuși, mama mă critică și spune că am trecut prea repede peste decesul primei soții. Înainte de nuntă, mama a început să se poarte ciudat, vorbind întruna și comparând nunțile. Era supărată că a doua nuntă urma să fie mult mai luxoasă. Acum, fiindcă sunt mai în vârstă și mai stabil financiar, îmi pot permite asta.

La un moment dat, ea m-a întrebat dacă poate să-i invite pe părinții fostei soții, ca act de iubire prin care arăt că încă sunt acolo pentru ei. Eu am refuzat. Nu am mai vorbit cu ei de ani de zile și nu văd niciun motiv pentru care i-aș păstra în viața mea. Am simțit că mama se agață prea mult de fosta căsnicie și că nu lasă loc pentru cea nouă. Eu vreau să fiu cu Helena fără să am stresul că sunt și foștii mei socrii prin preajmă, privind ce viață ar fi putut avea fiica lor și nu s-a întâmplat. Apoi, nunta a venit și la fel au făcut și foștii mei socrii! Când i-am văzut la petrecere i-am întrebat ce caută acolo. Ei, foarte rușinați, au spus că mama mea i-a invitat și ei au considerat că e totul în regulă. Le-am spus să rămână, dar le-am arătat că asta nu e și nu a fost dorința mea, ca ei să vină. În privința mamei, am decis s-o dau afară de la petrecere. A început să plângă și să implore, dar am insistat să plece. La final, toți trei au plecat de la nuntă”, a scris mirele, încercând să descopere dacă el a exagerat sau dacă și alții îi dau dreptate, potrivit yourtango.com.

Mulți internauți i-au citit povestea și părerile au fost împărțite. Unii i-au dat dreptate că a reacționat așa, în timp ce alții au fost de părere că nu e corect cum s-a purtat cu foștii socrii, mai ales că ei nu știau toate detaliile.

