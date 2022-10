Când a descoperit ce făcea soacra pe la spate ei, femeii nu i-a venit să creadă că așa ceva e posibil. Ce a dezvăluit

O tânără a dezvăluit ce a putut să îi facă o soacră, fără pic de reținere, chiar cu acordul soțului său. Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții în toată lumea.

Nu mai este o noutate faptul că, în multe dintre situații, între noră și soacră poate exista o situație tensionată sau o competiție manifestată în mod conștient sau subconștient. De cele mai multe ori, prioritățile diferite sau viziunile diferite asupra vieții pot da naștere unor situații destul de complicate între o noră și o soacră. Totuși, o femeie a trăit suprriza vieții sale atunci când a descoperit ce a putut să facă soacra ei pe la spate, fără pic de reținere, chiar cu acordul fiului acesteia din urmă.

Nora și-a făcut curaj și a povestit totul în detaliu pe un celebru site dedicat mamelor:

„Mi-a spus că trimite în fiecare lună câte 600 de lire sterline mamei sale, ca s-o ajute financiar să supraviețuiască. La momentul respectiv era văduvă și avea un copil mic, nu acea loc de muncă și nu o ducea excelent. Am fost de acord cu asta. Mulți ani mai târziu, noi am devenit o familie cu 4 copii și el încă trimite 600 de lire sterline în fiecare lună pentru mama lui. Totuși, astăzi am aflat că soacra mea are incredibila sumă de 100.000 de lire sterline în economii.

Am fost șocată. Am reacționat urât la aceste vești. M-am simțit luată în derâdere. M-am simțit tratată cu lipsă de respect și mințită. Mai mult decât atât, acei bani dați lunar au dus familia în situația de a nu-și mai permite anumite lucruri. Mi-ar plăcea să pot angaja o femeie la curățenie din moment ce avem 4 copii, dar nu ne permitem. I-am spus soțului ce părere am despre banii dați soacrei mele și a reacționat urât. A spus că sunt lacomă și că se simte dezamăgit de faptul că nu mai sunt de acord să îi dea bani lunar”, a dezvăluit femeia pe Mumsnet, potrivit celor de la mirror.co.uk, în încercarea ei de-a afla și părerea internauților.

Nu a durat mult și oameni din întreaga lume i-au dat dreptate să fie supărată, fiindcă este vorba totuși despre o sumă importantă, despre care ea nu a știut nimic. Întâmplarea a devenit imediat virală și nu puțini au fost cei care au criticat-o pe soacră.

