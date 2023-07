Când o văd, femeile și bărbații întorc capetele pentru a o admira. Nu știu însă ce secret ascunde Rikkie Valerie Kolle

Rikkie Valerie Kolle are 22 de ani și este Miss Olanda 2023. Iată ce poveste de viață are modelul.

Rikkie Valerie Kolle are 22 de ani și este Miss Olanda 2023. Iată ce poveste de viață are modelul. | Captura Instagram

A deveni femeie a fost o provocare pentru Rikkie, iar ea a recunoscut că a suferit foarte mult din această cauză. Acum, a intrat în istorie, devenind primul transsexual care a fost încoronat Miss Olanda. Călătoria nu a fost una ușoară, dar, într-adevăr, Rikkie a ieșit victorioasă.

Citește și: Imaginile virale cu un băiețel care întâlnește doi câini pe marginea drumului. I se par triști, așa că face un gest neașteptat

Cine este Rikkie Valerie Kolle

Rikkie avea puțin peste 10 ani când a început să-și dorească să fie fată. Ea a fost atât de hotărâtă să își schimbe sexul, încât și-a schimbat numele din Rik în Rikkie la doar 11 ani, convinsă fiind că s-a născut în corpul greșit.

Mulți ani a fost hărțuită pentru că deciziile ei, iar multe au fost zilele în care venea plângând de la școală.

”M-am născut Rik, dar am vrut să fiu Rikkie. Tranziția de la bărbat la femeie m-a făcut să mă simt acasă”, a spus ea pe Instagram. Rikkie a adăugat: "Am îndurat tachinări și mă duceam acasă plângând. Mă gândeam: "De ce eu, de ce mi se întâmplă mie asta?". Dar am avut întotdeauna sprijinul familiei și prietenilor”.

Avea 16 ani când a început procesul de tranziție, care a inclus administrarea de hormoni feminini. Modelul și-a făcut apoi o operație de schimbare de sex chiar în luna ianuarie a acestui an, lucru pe care l-a descris ca fiind 'ziua în care am devenit cine vreau să fiu'.

Rikkie a făcut istorie devenind prima femeie transsexuală care a câștigat titlul de Miss Olanda 2023.

Citește și: Un bărbat a descoperit în casa lui o capsulă a timpului veche de 49 de ani! Peste ce a dat când a deschis-o

Fotomodelul, care este din Breda, în sudul Olandei, a fost, cum era de înțeles, copleșit de emoție în timp ce își primea coroana, după ce le-a învins pe Habiba Mostafa, Lou Dirchs și Nathalie Mogbelzada.

Când i s-a cerut să se descrie într-un singur cuvânt înainte de finală, doamna Kolle a spus într-un videoclip: "Victorie", adăugând: ”Pentru că atunci când eram mic am cucerit toate lucrurile care mi-au ieșit în cale și uită-te la mine acum.

Stând aici, ca o femeie trans puternică și încrezătoare. Iubirea este iubire. Fiți cine vreți să fiți”.

Concurenta a impresionat juriul cu ”povestea ei de fier” și ”misiunea clară”.

Citește și: Fenomenul neobișnuit care a apărut pe cer, sub forma unui curcubeu. Ce se vede, de fapt, în imagini

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările