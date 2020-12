Când s-ar fi născut, de fapt, Iisus Hristos. Experții nu cred că pe 25 decembrie

Înainte de decăderea lui Irod, ce se crede că a avut loc în secolul 4 i.e.n, când se zvonește că regele ar fi comandat moartea a tuturor copiilor de sex masculin, sub vârstă de 2 ani care trăiau în apropierea Betleem, în încercarea de a-l ucide pe Iisus.

Citește și: Mesajul secret ascuns în spatele sculpturii cu Iisus din Rio de Janeiro. Ce au descoperit vizitatorii

Experții în istorie nu s-au pus până acum de acord cu privire la anul exact în care a murit Irod. Mai mult, uciderea în masa a copiilor e o legendă, nu fapt, potrivit lui Reza Aslan, expert în studiile biblice.

Pentru a afla anul exact în care s-ar fi născut Iisus, alți experți au încercat să coreleze “Steaua din Betleem”, ce se spune că ar fi vestit nașterea Mântuitorului, cu evenimente astronomice reale.

De exemplu, într-un articol din 1991, publicat în jurnalul științific Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, astronomul Colin Humphreys a propus că “steaua” era, de fapt, o cometă, observată de experții contemporani din China în secolul 5 i.e.n., scrie LiveScience.