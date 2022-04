Care este diferența principală dintre crimele de război și cele împotriva umanității

În mod normal, nu este foarte la îndemână definiția clară a unei crime de război însă acestea se întâmplă atunci când se încalcă anumite protocoale stabilite prin acorduri internaționale, potrivit shtiu.ro.

Folosirea termenului crimă de război a devenit din ce în ce mai populară după sfârșitul Primului Război Mondial iar prima încercare susținută de a defini o gamă largă de crime de război a fost cunoscută și sub numele de Codul Lieber.

Aceasta a fost numită după autorul său principal, Francis Lieber, a fost emis de președintele SUA Abraham Lincoln în timpul Războiului Civil American și distribuit personalului militar al Uniunii în 1863, potrivit sursei menționată.

În mod normal, toate națiunile ar trebui să adere la legile tratatelor în ceea ce privește tratamentul cetățenilor și prizonierilor de război în timpul conflictului.

Așadar, o definiție a crimelor de război ar fi considerate actele de agresiune care ating un anumit prag.

Pe de altă parte, actele de agresiune în orice cadru pot fi definite ca fiind crime împotriva umanității.

Acestea fac referire la acte care includ degradarea sau umilirea ființelor umane.

Practic, orice act criminal poate fi considerat crimă împotriva umanității, iar principala diferență între cele două tipuri de crime ține de circumstanțele în care respectivele crime au fost comise.

De exemplu, dacă rezerviștii de poliție arestează violent protestatari, acțiunile lor nu pot fi considerate crime de război. Cu toate acestea, aceștia pot fi acuzați de crime împotriva umanității.

