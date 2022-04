O analiză BBC arată dacă poate sau nu să fie pedepsit Vladimir Putin pentru crime de război. Explicarea termenilor

Imaginile cu cadavrele civililor de pe străzile din Bucha au condus la condamnarea internațională a Rusiei și la alte acuzații că forțele sale comit crime de război. Curtea Penală Internațională a început deja să investigheze dacă au loc crime de război și Ucraina a înființat, de asemenea, o echipă pentru a strânge probe.

„Până și războiul are reguli” spune Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Acestea sunt cuprinse în tratate numite Convențiile de la Geneva și într-un șir de alte legi și acorduri internaționale. Civilii nu pot fi atacați în mod deliberat - și nici infrastructura care este vitală pentru supraviețuirea lor, potrivit analizei BBC.

Unele arme sunt interzise din cauza suferinței îngrozitoare pe care o provoacă - cum ar fi minele antipersonal și armele chimice sau biologice. Bolnavii și răniții trebuie îngrijiți - inclusiv soldații răniți, care au drepturi de prizonieri de război. Infracțiunile grave, cum ar fi uciderea, violul sau persecuția în masă a unui grup sunt cunoscute ca „crime împotriva umanității”.

Genocidul este definit în dreptul internațional ca fiind uciderea deliberată a unor persoane dintr-un anumit grup național, etnic, rasial sau religios, cu intenția de a distruge grupul - fie în întregime sau parțial.

Ca atare, genocidul este o crimă de război specifică, care este mai mare decât uciderea ilegală a civililor. Legea cere dovada intenției de a distruge grupul. Macelul a aproximativ 800.000 de persoane din 1994 în Rwanda a dus mai târziu la urmăriri penale pentru genocid.

Anchetatorii și jurnaliștii au găsit ceea ce pare a fi o dovadă a uciderii deliberate a civililor în Bucha, un oraș de la periferia Kievului și în alte zone din apropiere. Forțele ucrainene spun că au găsit gropi comune și că există dovezi că civili au fost împușcați după ce le-au fost legate picioarele și mâinile.

Președintele american Joe Biden a cerut ca președintele rus să fie judecat pentru crime de război, spunând că „tipul ăsta este brutal” și că îl crede pe Putin „un criminal de război”. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat că atacurile sunt „încă mai multe dovezi” ale crimelor de război.

Săptămâna trecută, secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat că Rusia a „distrus blocuri de apartamente, școli, spitale, infrastructură critică, vehicule civile, centre comerciale și ambulanțe” - acțiuni despre care SUA au considerat crime de război.

În martie, o lovitură rusă asupra unui teatru din Mariupol părea a fi primul loc confirmat al unui asasinat în masă. Cuvântul „copii” a fost scris cu litere gigantice în afara clădirii. Ucraina a numit anterior atacul aerian al Rusiei asupra spitalului lui Mariupol drept crimă de război.

Există, de asemenea, din ce în ce mai multe dovezi că bombele cu dispersie - muniții care se despart în o mulțime de bombe - au lovit zonele civile din Harkov. Marea Britanie spune că Rusia a folosit explozibili termobarici, care creează un vid masiv prin absorbția de oxigen.

Acestea nu sunt interzise, ​​dar utilizarea lor deliberată lângă civili ar încălca aproape sigur regulile războiului. Mulți experți susțin că invazia în sine este o crimă sub conceptul de „război agresiv”, mai notează sursa citată.

Președintele Vladimir Putin, generalii sau alți lideri ar putea fi urmăriți penal?

Este mult mai ușor să pui o crimă de război pe soldatul care o comite, decât pe liderul care a ordonat-o, notează BBC..Hugh Williamson de la Human Rights Watch – experți în strângerea de dovezi ale crimelor de război în conflicte – spune că există dovezi ale execuțiilor sumare și ale altor abuzuri grave din partea forțelor ruse.

„Există un episod interesant în raportul nostru privind Ucraina, în care un comandant le cere soldaților să scoată doi civili și să fie împușcați”, a spus el pentru BBC News. "Doi dintre soldați se opun la aceasta și acea comandă nu este îndeplinită. Deci, există dovezi clare ale unor incidente din armata rusă, dar și un element de comandă și control al acesteia".

CPI poate urmări și infracțiunea de „purtare de război agresiv”. Aceasta este infracțiunea unei invazii sau a unui conflict nejustificat, dincolo de o acțiune militară justificată în legitimă apărare. Ea își are originea la Nürnberg, după ce judecătorul trimis de Moscova i-a convins pe Aliați că liderii naziști ar trebui să facă față dreptății pentru „crime împotriva păcii”. Cu toate acestea, profesorul Philippe Sands QC, expert în drept internațional la University College din Londra, spune că ICC nu i-ar putea urmări pe liderii Rusiei pentru acest lucru, deoarece țara nu este semnatară a curții. Teoretic, Consiliul de Securitate al ONU ar putea cere CPI să investigheze această infracțiune. Dar din nou, Rusia ar putea opune acest lucru.

Au existat o serie de tribunale unice începând cu cel de-al Doilea Război Mondial - inclusiv tribunalul care investighează crimele de război din timpul destrămarii Iugoslaviei. De asemenea, a fost înființat un organism pentru a-i urmări pe cei responsabili de genocidul din 1994 în Rwanda.

Astăzi, Curtea Penală Internațională (CPI) și Curtea Internațională de Justiție (CIJ) au roluri de susținere a regulilor războiului. Curtea Internațională de Justiție (CIJ) se pronunță asupra disputelor dintre state, dar nu poate urmări persoane fizice.

Ucraina a început un dosar împotriva Rusiei. Dacă CIJ ar pronunța împotriva Rusiei, Consiliul de Securitate al ONU (UNSC) ar fi responsabil pentru aplicarea acesteia. Însă Rusia - unul dintre cei cinci membri permanenți ai consiliului - ar putea respinge orice propunere de sancționare. Curtea Penală Internațională (CPI) investighează și îi urmărește pe infractori de război individuali care nu se află în fața instanțelor statelor individuale.

Este succesorul modern permanent al Nürnbergului, care a urmărit în judecată liderii cheie naziști în 1945.

Procurorul șef al CPI, avocatul britanic Karim Khan QC, spune că există o bază rezonabilă pentru a crede că în Ucraina au fost comise crime de război. Anchetatorii vor analiza acuzațiile din trecut și din prezent - încă din 2013, înainte de anexarea Crimeei de către Rusia de către Ucraina. Dacă există dovezi, procurorul va cere judecătorilor să emită mandate de arestare pentru a-i aduce pe cei acuzați la judecată, la Haga.

Dar puterea sa este limitată. Curtea nu are propria sa forță de poliție, așa că se bazează pe statele individuale pentru a aresta suspecții. Rusia nu este membră a curții, deoarece s-a retras în 2016. Vladimir Putin nu va extrăda niciun suspect. Totuși, dacă un suspect pleacă în altă țară, ar putea fi arestat.

