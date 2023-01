Carmen Harra susține că știe când se va încheia războiul din Ucraina. Care sunt previziunile clarvăzătoarei

Carmen Harra susține că știe care e data exactă când se va sfârși războiul din Ucraina, potrivit Spynews. Clarvăzătoarea prevede că, anul acesta, se va instala pacea, însă susține că situațiile neplăcute nu se vor încheia aici, deoarece alte personalități celebre din lume se vor confrunta cu probleme, potrivit sursei menționate mai sus.

Citește și: Previziunile clarvăzătoarei Carmen Harra despre sfârșitul anului. Ce schimbări au loc și la ce ar trebui sa ne așteptăm în 2023

Carmen Harra susține că știe când se va sfârși războiul din Ucraina: „Avem vești bune”

Nu este prima dată când Carmen Harra face astfel de afirmații puternice. Pentru 2023, se pare că a prevăzut un an prolific pentru oprirea tuturor conflictelor. Potrivit afirmațiilor sale, războiul din Ucraina se va încheia în acest an, datorită energiei divine care guvernează 2023:

„Undeva în primăvară, anul acesta, lucrurile se vor așeza. Acum un an am zis despre 25 martie, care nu este o zi întâmplătoare pentru noi care suntem religioși, dar ea este și conotată astrologic și numerologic. Deci iată că data asta are un potențial să pună sfârșit războiului. Dat fiind faptul că anumite lucruri se schimbă și îl vedem pe Putin care este generatorul acestui război, intrând într-o criză autopersonală.”

„A fost exact ca Regina Angliei, dar a intrat într-un an fatidic, 7, și coincidența acestor cifre duc la transformări în destinul omului dintr-odată peste noapte. Ceva se va întâmpla aici, care îl vizează direct pe el și duce la finalul acestui război. Omenirea are un pericol uriaș de război mondial în 2024, acolo trebuie să avem grijă, dar mai avem până atunci, deci hai să nu proiectăm nimic. Deocamdată avem vești bune cu războiul anul ăsta.”, a spus Carmen Harra, în cadrul unei intervenții pe YouTube, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Vila din America a lui Carmen Harra a fost incendiată, în urma unui jaf. Vedeta era în casă când s-a întâmplat totul

Care sunt restul previziunilor pe care clarvăzătoarea le face pentru anul 2023: „Pe parcursul anului o să înțelegeți mesajul meu de acum”

Carmen Harra susține că, deși războiul din Ucraina pare că ar avea o finalitate anul acesta, alte state vor avea de suferit:

„Biden marchează 2023, pentru că este foarte atacat din toate punctele de vedere și începe să se pună problema dacă să mai candideze sau nu. Eu, personal, nu văd o candidatură Biden-Trump, pe care multă lume ar specula-o. Vom vedea că, pentru a se întâmpla aceste evenimente, e un substrat mult mai puternic ca să ducă la ieșirea din joc a lui Trump. Deși vrea să candideze, nu o să fie alesul partidului.”

„Iată că aici din nou ne confruntăm cu niște schimbări extraordinar de mari. Vor fi schimbări la nivel de China, care pierde din autoritate, din dominație, la nivel economic catastrofal, din populație. La China ne-am uitat mereu cu admirație și vor fi niște schimbări de structură și politice incredibile.”, a mai spus aceasta, citată de sursa de mai sus.

Carmen Harra a descris 2023 ca fiind un an divin, care vine la pachet cu multă reflecție interioară asupra trecutului:

„Ne așteaptă multe în 2023. Dacă o luăm numerologic picăm pe cifra 7, care înseamnă inteligență. Anul acesta e un an a lui Dumnezeu, vine cu încărcătură divină, cu reflexie, trebuie să reflectăm asupra ce ni s-a întâmplat până acum. Din multe puncte de vedere, este un an benefic, însă pentru cei care sunt născuți în cifra 7, Putin, de exemplu, au o schimbare peste noapte a vieții lor, în general.”

„Regina Angliei era cifra 7 și nu a putut să conducă mai mult de 70 de ani, așadar menirea ei s-a încheiat, viața ei, când a intrat în cifra 7. Dacă stăm să reflectăm unde am ajuns, atunci ne dăm seama că ce urmează e o mare schimbare. Numărul 7 poate produce și o trezire a umanității, vine cu niște schimbări absolut incredibile. Pe parcursul anului o să înțelegeți mesajul meu de acum.”, a declarat Carmen Harra, pe rețelele de socializare, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Carmen Harra dansează ca o tânără din șolduri, în colanți mulați | VIDEO. Divă cum nu e alta la 67 de ani

Aventură continuă în America Express. Episoadele noi sunt disponibile în AntenaPLAY.