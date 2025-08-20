Antena Căutare
De ce recomandă experții să nu mănânci la bordul unui avion. Riscul la care te expui fără să îți dai seama

Experții recomandă să nu mănânci la bordul unui avion, chiar dacă mesele sunt incluse în suma plătită pentru bilet.

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 14:56
Însoțitorii de zbor evită să mănânce în timpul cursei dintr-un motiv surprinzător | Shutterstock

Fie că vorbim de mici gustări sau de o masă caldă, experții recomandă să nu mănânci la bordul unui avion.

Însoțitorii de zbor, de exemplu, evită mâncarea de pe avion, dar din motive diferite față de ce își imaginează mulți, scrie Reader’s Digest.

Așa că, în funcție de planurile pe care le ai după ce cobori din avion, e indicat să eviți mâncarea oferită.

Tendința a ajuns și pe rețelele de socializare, unde creatorii de conținut dau același sfat, dar din motive diferite.

De ce recomandă experții să nu mănânci la bordul unui avion

Experții recomandă să iei un exemplu de la însoțitorii de zbor și că nu mănânci la bordul unui avion. Aceștia nu evită mesele și gustările doar din cauza gustului și texturii ciudate. Conform experților, a nu mânca în timpul zborului poate ajuta de fapt la reducerea efectelor de jet lag.

Călătoritul cu avionul are efecte negative asupra corpului, inclusiv digestiei. Sistemul digestiv încetinește activitatea la altitudine mare, dar repornește după ce cobori din avion.

Dacă ai mâncat pe parcursul unui zbor de mai multe ore, sistemul tău e suprasolicitat ca să digere toată acea mâncare sărată și grasă pe care ai consumat-o. Ca urmare, te poți simți mai moleșit și obosit decât de obicei după ce cobori din avion. Însă dacă sari peste masă, te vei simți mai alert.

Citește și: Ce băutură nu trebuie să comanzi niciodată la bordul unui avion. Însoțitorii de zbor au dezvăluit lichidul care trebuie evitat

Desigur, acest sfat e mai ușor de spus decât de urmat. Mai ales pe zborurile lungi, care pot dura chiar mai mult de 8 ore.

„Majoritatea oamenilor mănâncă prea mult pentru că sunt plictisiți sau au nevoie să petreacă timpul într-un fel,” a declarat Melissa Biggs Bradley, fondatoarea firmei de călătorii aeriene de lux Indagare. „Dar chiar și cea mai bună mâncare din avion este prea sărată și conservată ca să poată fi încălzită la microunde.”

Chiar dacă experții recomandă să nu mănânci la bordul unui avion, au mai multe sfaturi pe care le poți folosi. Bradley recomandă să mănânci ceva cu câteva ore înainte să urci în avion, de exemplu, și să consumi doar apă atunci când ești în aer.

Mâncarea din avion e diferită

Un alt motiv pentru care unii recomandă să eviți mâncarea din avion e faptul că aceasta conține arome și aditivi artificiali, pentru a compensa lipsa de sensibilitate pe care pasagerii o au la nivelul papilelor gustative la altitudini mari.

Cel puțin asta susține creatorul de conținut Kashif Khan, @kashkhanofficial, care a realizat un video pe acest subiect care a devenit rapid viral.

Citește și: Un pilot a dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, dacă nu îți pui telefonul pe modul avion înainte de decolare

„Nu mâncați într-un avion, nici măcar dacă e gratis. O să vă spun de ce,” susține Khan în video. „Iată ceva ce majoritatea oamenilor nu știu. La altitudine mare, papilele voastre gustative își pierd cam 30% din sensibilitate. Și acest studiu din 2010 o dovedește.”

Influencerul a continuat să explice ce adaugă companiile aeriene în mâncarea de la bord.

„Așa că firmele aeriene compensează încărcând mâncarea cu arome artificiale, sare și aditivi. Doar ca să nu aibă gust de carton,” a continuat el.

