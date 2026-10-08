Cât câștigă un CEO AI, de fapt. Salariul fantastic al directorului Anthropic, Dario Amodei, a fost dezvăluit

Te-ai întrebat cât câștigă un CEO AI într-un an, de fapt? Recent, salariul fantastic al directorului general al Anthropic, Dario Amodei, a fost dezvăluit.

Pachetele salariale din domeniul tech sunt mai mari decât ar crede mulți | Shutterstock

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a câștigat o sumă fantastică în 2025, potrivit prospectului de listare (IPO) al companiei.

Aceasta e cifră care îl plasează spre mijlocul spectrului salarial în rândul directorilor de top din marile companii de tehnologie, scrie Quartz.

Cea mai mare parte a pachetului salarial al lui Amodei a provenit din acțiuni și opțiuni, nu din salariul de bază.

Salariul său s-a dublat în luna iulie a anului trecut, la fel ca în cazul surorii sale, Daniela.

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Cât câștigă un CEO AI, de fapt

Atât Dario Amodei, cât și sora sa, Daniela Amodei, care ocupă funcția de președinte al Anthropic, și-au dublat salariile de bază la 1.4 milioane de dolari în luna iulie, conform datelor, scrie Global Banking and Finance.

Daniela Amodei a primit în total 16,4 milioane de dolari anul trecut. Consiliul de administrație al Anthropic le-a acordat celor 2 și unități de acțiuni restricționate (RSU) în acest an, unele condiționate de rămânerea lor în companie. Altele legate de finalizarea IPO-ului. Un purtător de cuvânt al Anthropic a refuzat să comenteze aceste cifre.

În total, Dario Amodei a câștigat 18 miliarde de dolari anul trecut, cu întregul pachet salarial.

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Directorul financiar Krishna Rao a încasat 720.250 de dolari anul trecut. Când s-a alăturat companiei în 2024, Rao a primit opțiuni pentru 1.4 milioane de acțiuni Anthropic. El a răscumpărat o parte din aceste opțiuni pentru suma de 385.285 de dolari în 2025.

Courtney Yu, director de cercetare la firma de analiză a compensațiilor executive Equilar, a declarat că suma de 18 milioane de dolari obținută de Amodei „pare să fie la limita inferioară pentru o companie evaluată la 2.000 de miliarde de dolari (2 trilioane). Dar va fi interesant de văzut cum se va schimba acest lucru odată ce compania va deveni publică”.

Yu a remarcat că, având alți 6 cofondatori, e posibil ca Amodei să dețină o cotă mai mică din averea generată de IPO în comparație cu alți CEO din industrie, potrivit The Straits Times.

Cât câștigă în medie un director general în industria tech

Conform sindicatului american AFL-CIO, remunerația medie anuală a directorilor generali din indicele S&P 500 a crescut cu 21% anul trecut, la 22.8 milioane de dolari.

Pachetul lui Amodei se află sub această medie, dar e superior la valoare nominală comparativ cu alți directori celebri. Documentele depuse la SEC arată că remunerația pe 2025 a directorului general Alphabet , Sundar Pichai, s-a ridicat la 10.9 milioane de dolari (din care 8.8 milioane au fost cheltuieli de securitate personală), în timp ce compensația raportată a CEO-ului Amazon, Andrew Jassy, a fost de 2.1 milioane de dolari.

Totuși, conform metodologiei SEC privind „compensația efectiv plătită” (care include variațiile de valoare ale acțiunilor care nu au ajuns la maturitate), cifrele arată foarte diferit.

Suma lui Pichai crește la 213.9 milioane de dolari, iar cea a lui Jassy la 13.2 milioane de dolari. La cel mai ridicat nivel, co-CEO-ul Oracle, Clayton Magouyrk, a câștigat 627.5 milioane de dolari în 2025.

Yu a menționat că aceste cifre anuale ilustrează modul în care fondatorii-executivi depind rareori de salariul anual.

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„Directorii fondatori dețin de obicei suficient de multe acțiuni încât, atunci când compania merge bine și prețul acțiunilor crește, ei pot trăi pur și simplu din valoarea capitalului pe care îl dețin deja,” a declarat Yu.

Datele nu dezvăluie exact ce procent de acțiuni dețin fondatorii, deși Dario Amodei și ceilalți 6 cofondatori ai Anthropic au promis în document să doneze 80% din acțiunile lor personale Anthropic către cauze de caritate.

Anthropic vizează o listare la bursă înainte de Ziua Recunoștinței. Băncile ar putea începe turneul de promovare pentru investitori în săptămâna de 9 noiembrie. Potențialii investitori au evaluat Anthropic la o sumă cuprinsă între 1.8 și 2 mii de miliarde de dolari (trilioane).