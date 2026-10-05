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Compania care vrea să-și ajute angajații să devină proprietari de case. Planul neobișnuit al miliardarilor fondatori

O companie fast food vrea să își ajute angajații să devină proprietari de case, într-un plan inedit elaborat de fondatori.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 14:41 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 14:52
Planul companiei pare să dea rezultate în rândul angajaților | Shutterstock
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Panda Express a construit un adevărat imperiu pornind de la un singur restaurant de familie, care s-a extins la nivel internațional.

Acum, fondatorii companiei vor să-i ajute pe angajați să-și construiască propriul vis american, scrie Fast Company.

Panda Express e deținută în regim privat și are aproximativ 55.000 de angajați. Are peste 2.500 de locații în 49 de state americane și e prezentă în 12 țări.

Compania de restaurante chinezești generează vânzări anuale de aproximativ 7 miliarde de dolari și a devenit cel mai mare brand de restaurante asiatice din SUA.

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Compania care vrea să-și ajute angajații să devină proprietari de case

Panda Express, compania care vrea să-și ajute angajații să devină proprietari de case, a fost fondată de un cuplu de imigranți care dorește acum să ajute alte persoane.

Andrew Cherng s-a născut în China și a crescut în Taiwan și Japonia, înainte de a emigra în Statele Unite în 1966. Peggy Cherng s-a născut în Myanmar și a crescut în Hong Kong.

Cei doi s-au cunoscut la University of Missouri și au ajuns să conducă împreună compania în calitate de co-CEO. În 1983, au deschis primul restaurant Panda Express în Glendale, California.

Noua afacere era, inițial, o versiune mai relaxată și mai rapidă a restaurantului Panda Inn, localul pe care Andrew îl fondase împreună cu tatăl său cu aproximativ 1 deceniu înainte, scrie NBC News.

Andrew a declarat că misiunea companiei a fost întotdeauna mai amplă decât simpla dezvoltare a unui lanț de restaurante de succes.

„Construirea Panda Restaurant Group în ultimii 50 de ani a fost împlinirea visului nostru american și suntem profund dedicați să-i ajutăm pe angajații noștri să-și îndeplinească propriile visuri,” susține acesta.

„Pentru mulți dintre membrii echipei noastre, să-și cumpere propria locuință e o etapă importantă în viață, așa că le oferim în mod activ instrumentele de care au nevoie pentru a ajunge acolo,” a continuat Andrew.

În ultimul deceniu, însă, visul american al proprietății asupra unei locuințe a devenit inaccesibil pentru milioane de familii din clasa de mijloc.

Potrivit datelor, rata proprietarilor de locuințe din SUA a fost, în medie, de doar 61% începând din 2012, comparativ cu 70% în perioada 2001-2011.

Nici numărul potențialilor cumpărători aflați la început de drum nu arată mai bine. Cumpărătorii aflați la prima achiziție au reprezentat doar 21% din totalul cumpărătorilor de locuințe în acest an, cel mai mic procent de când organizația a început să urmărească aceste date, în 1981, scrie Entrepreneur. Pentru imigranți, diferența e și mai mare.

Cum își ajută Panda Express angajații

Pentru a le oferi un avantaj angajaților, Andrew și Peggy s-au asigurat că aceștia au acces la beneficii financiare prin intermediul pachetului Total Rewards al companiei.

Printre acestea se numără cursuri opționale despre gestionarea bugetului și economisirea banilor necesari pentru avans, precum și seminare despre cumpărarea unei locuințe, susținute de echipa juridică internă specializată în domeniul imobiliar.

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Aceste programe fac parte dintr-un sistem mai amplu de sprijin care include și beneficii pentru sănătate și educație universitară.

„Această abordare, care ia în calcul toate aspectele vieții angajaților, le permite să-și construiască o carieră sustenabilă și o siguranță financiară pe termen lung,” susține Andrew.

Programul Panda Express pare să dea rezultate

Aproximativ 63% dintre managerii Panda Express sunt proprietari de locuințe. Vârsta lor mediană e de 34 de ani. Procentul e mult peste rata națională de aproximativ 35% în rândul adulților americani cu vârste sub 35 de ani.

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„Atunci când lucrezi îndeaproape cu membrii echipei pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele personale, loialitatea și retenția angajaților vin în mod natural,” a declarat Peggy.

Într-o perioadă în care multe companii reduc beneficiile oferite angajaților, strategia Panda Express de a-i ajuta să devină proprietari de locuințe iese în evidență și a fost lăudată la nivel național.

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