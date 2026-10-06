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Discuția de 30 de minute care a dus la prăbușirea unui imperiu de 47 de miliarde de dolari. Compania a dat faliment la scurt timp

O discuție de 30 de minute a dus la prăbușirea unui imperiu de 47 de miliarde de dolari, potrivit cofondatorului companiei.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 15:12 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 15:17
De la 13.000 de angajați, compania a ajuns la doar 3 într-o singură săptămână | Shutterstock
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Adam Neumann, cofondatorul WeWork, susține că poate indica momentul exact în care compania sa de 47 de miliarde de dolari a început să se prăbușească.

Potrivit lui Neumann, acest lucru s-a întâmplat înainte de eșecul listării WeWork la bursă, scrie Times of India.

Neumann susține că problemele au început cu o discuție de doar 30 de minute, în timpul unei călătorii cu mașina.

Această discuție a avut-o cu fondatorul SoftBank, Masayoshi Son, la sfârșitul anului 2016.

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Discuția de 30 de minute care a dus la prăbușirea unui imperiu de 47 de miliarde de dolari

Discuția de 30 de minute care a dus la prăbușirea unui imperiu de 47 de miliarde de dolari s-a încheiat cu o ofertă de investiție de 4.2 miliarde de dolari, semnată direct pe un iPad, scrie Fortune.

Neumann a vorbit despre incident în cadrul podcast-ului The Diary of a CEO, moderat de Steven Bartlett, într-un episod lansat pe 28 septembrie. Neumann a mărturisit că acea înțelegere i-a schimbat complet viziunea asupra afacerii.

După ce Son a coborât din mașină în apropiere de 54th Street, Neumann a mers pe jos 36 de străzi până la sediul central al WeWork.

„Cu fiecare pas pe care îl făceam, miza crescuse. Când am intrat în sediu, pe 18th Street, uitasem deja care era misiunea noastră inițială,” a povestit Neumann. „Totul devenise brusc doar despre bani.”

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Cu doar o seară înainte, consiliul de administrație al WeWork stabiliese un plan axat pe o creștere prudentă. Neumann urma să atragă o sumă modestă, între 300 și 400 de milioane de dolari, să încetinească ritmul de extindere, să aducă firma pe profit și abia apoi să o listeze la bursă.

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Grăbit să ajungă la o întâlnire cu Donald Trump , Masayoshi Son a stat doar 12 minute în recepția WeWork înainte de a-i propune lui Neumann să continue conversația în mașina sa.

Negocierile au pornit de la 3 miliarde de dolari și au urcat rapid până la „4.2 miliarde, mai exact”, susține Neumann.

Contractul de 4.2 miliarde de dolari a fost semnat pe un iPad

Cei 2 au semnat termenii tranzacției pe loc, pe un iPad. Pachetul final de investiții al celor de la SoftBank, anunțat în anul următor, a atins în cele din urmă 4.4 miliarde de dolari.

Valoarea WeWork a atins un vârf de 47 de miliarde de dolari în ianuarie 2019, după ce SoftBank a investit încă 2 miliarde de dolari. În paralel însă, pierderile se acumulau într-un ritm alarmant. Au ajuns la 1.9 miliarde de dolari doar în cursul anului 2018.

Neumann a recunoscut o problemă semnificativă în modelul de afaceri. WeWork semna contracte de închiriere pe termen lung în zone scumpe, dar subînchiria spațiile pe perioade scurte.

„Ne asumam angajamente financiare pe termen lung în baza unor venituri nesigure pe termen scurt,” susține Neumann. „Adam nu era pregătit. Iar dacă fondatorul nu este pregătit, afacerea nu are cum să fie pregătită.”

De la o ofertă de 20 de miliarde de dolari, compania a ajuns în faliment

Neumann a amintit și de un plan din 2018, prin care SoftBank intenționa să cumpere definitiv WeWork pentru 20 de miliarde de dolari. Un comitet special al consiliului a cerut însă 32 de miliarde, iar Son s-a retras din discuții în decembrie 2018, pe fondul scăderii acțiunilor SoftBank.

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Când prospectul pentru listarea la bursă a fost publicat în august 2019, investitorii au fost speriați de pierderile masive și de controlul absolut pe care Neumann îl menținea asupra firmei.

Listarea a fost anulată, iar el a demisionat din funcția de CEO în luna septembrie a aceluiași an.

„De la 13.000 de angajați, am ajuns la doar 3 într-o singură săptămână,” susține Neumann.

Pandemia din 2020 a golit definitiv birourile, iar WeWork a intrat în insolvență în noiembrie 2023. În acel moment, compania acumulase datorii de aproape 19 miliarde de dolari. Deși Neumann a încercat să cumpere din nou compania la începutul anului 2024, aceasta a ieșit din reorganizare fără el.

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