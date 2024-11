Cât costă CioColiva, desertul creat de doi români din Scoția. Prețul produsului care a detronat celebra ciocolată Dubai

Creativitatea celor doi români din Scoția a adus la viață o combinație inedită, care a reușit să devină celebră în toată lumea. Cu cât se vinde CioColiva, desertul care a înnebunit internetul.

CioColivă este un desert neobișnuit, creat de doi români din Scoția, care au combinat două ingrediente aparent opuse - ciocolata și coliva. Acest desert inovator a atras atenția publicului datorită combinației surprinzătoare și gustului unic și a reușit să detroneze celebra ciocolată Dubai.

Cât costă CioColiva, desertul care a detronat Ciocolata Dubai

De altfel, ideea trăsnită a celor doi români care locuiesc în Glasgow, chiar de aici a pornit. Cataiful și fisticul, însă, au fost înlocuite de arpacaș și nucă.

În timp ce pentru scoțieni, desertul este încă greu de înțeles, românii s-au bucuat extrem de tare ă cineva a reușit să combine aceste două preparate complet opuse. Produsul a devenit extrem de căutat, dar până în acest moment, nu se găsește în țară.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cât costă o ciocolată Dubai făcută de Gabriela Cristea în atelierul ei. Prezentatoarea TV a arătat cum gătește celebrul desert

Cu toate acestea, cei care își doresc să guste din CioColivă, o pot comanda pe site. Desertul inedit se găsește sub forma unei tablete de 500 de grame, iar prețul nu este pe măsura celebrității pe care a căpătat-o.

Potrivit informațiilor de pe site. o tabeltă de CioColivă costă 7.50 lire, adică în jur de 45 de lei. La acest preț se mai adaugă si taxele de livrare.

„Cel mai bun baton de ciocolată din lume, umplut cu fulgi de ovăz dulci și nuci - numit Colivă”, se arată în descrierea produsului.

„A venit trendul cu Dubai Chocolate, am încercat-o și noi, am făcut-o, dar s-a terminat fisticul și nu am mai avut cu ce să o umplem.

Și Dani zice: ‘Hai să o umplem cu colivă, că avem colivă, avem de toate’, și am zis să o umplem. Ne dă mesaje o grămadă de lume, mai ales acum că a ajuns mai viral decât te așteptai.

Și te întreabă: ‘dar ce este acolo?’ Iar când le explicăm, în Scoția, aici, este un breakfast popular, este porridge, un fel de năut cu lapte, cu apă, depinde cum îl faci, și este asemănător, au povestit cei doi, potrivit digi24.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rețetă ciocolată Dubai cu kataifi și cremă de fistic. Cum se prepară desertul care face furori în mediul online

În magazinul fizic pe care Alex și Florin îl au în Glasglow aceștia vând o mulțime de produse românești de care străinii s-au îndrăgostit, de la zacuscă și gem, până la leuștean.