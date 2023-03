Cazul unui bărbat care a descoperit că soția lui este sora sa, după 8 ani de mariaj. Cuplul are doi deja copii

Viața unui bărbat a fost spulberată după ce a descoperit că este înrudit genetic cu mama celor doi copii ai săi. El a explicat cum a fost adoptat la scurt timp după naștere - și nu știe nimic despre părinții săi biologici, deoarece a făcut parte dintr-o familie adoptivă.

Un bărbat adoptat a aflat că soția lui alături de care are doi copii este de fapt sora lui. A vrut să-i doneze un rinichi, iar medicul a fost stupefiat când a văzut rezultatele testului ADN

Cu toate acestea, o parte din istoria familiei sale a ieșit la iveală după ce a fost supus unor teste pentru a vedea dacă ar putea dona un rinichi soției sale. Bărbatul a spus: "Soția mea s-a îmbolnăvit imediat după ce s-a născut fiul nostru și acum are nevoie de un transplant de rinichi. Am verificat la rudele ei și niciuna nu era compatibilă sau un donator viabil, relatează publicația Mirror.

Am decis să mă testez pentru a vedea dacă pot dona. Zilele trecute am primit un telefon în care mi s-a spus că sunt compatibil. Medicul a spus apoi ceva despre faptul că vrea să facă teste suplimentare din cauza unor informații din rezultatele testelor de țesut HLA (antigenul leucocitar uman). Nu am stat prea mult pe gânduri și am fost de acord."

Dar când au venit rezultatele, bărbatul a aflat că el și soția sa aveau un "procent de compatibilitate anormal de ridicat".

"Am fost șocat și confuz", a adăugat el. "Mi-a explicat că, din cauza modului în care informațiile ADN se transmit din generație în generație, un părinte la un copil ar putea avea o potrivire de cel puțin 50 la sută, iar frații ar putea avea o potrivire de 0-100 la sută. Era rar să ai o potrivire ridicată între soț și soție. Am întrebat ce înseamnă asta", relatează publicația Mirror.

Bărbatul a continuat să explice cum și-a întâlnit soția în urmă cu opt ani, când lucra departe de orașul natal. Cei doi au făcut schimb de numere de telefon și au aranjat să se întâlnească de fiecare dată când el călătorea cu serviciul în statul ei, până când i s-a oferit posibilitatea de a-și transfera definitiv locul de muncă acolo.

El a spus: "Suntem rude - nu, nu glumesc. Nu știu ce să fac în continuare, dar știu că s-ar putea să fie greșit. Ea este soția mea și mama copiilor noștri".

După ce a împărtășit experiența pe Reddit, oamenii și-au spus părerea cu privire la modul în care ar putea gestiona cel mai bine această situație extrem de nefericită.

Citește și: „Bărbatul cu coarne”, considerat cel mai bătrân om din lume, a murit la vârsta de 140 de ani. Care e motivul pentru care arăta așa

Un utilizator a spus "Adică, în acest moment, ești căsătorit și ai deja copii - nu mai poți da asta înapoi, așa că nu prea văd rostul de a arunca lumea în aer, cred." Un alt utilizator a adăugat: "Ai deja copii și se presupune că sunt sănătoși, din moment ce nu ai menționat nicio anomalie.”/"Dacă ești fericită, ești fericit. Donează rinichiul soției-soră și continuă să fii un părinte bun pentru copiii tăi." Un al treilea utilizator a spus: "Dacă totul a fost bine atâta timp, nu are rost să schimbi nimic."

Citește și: Femeia s-a căsătorit, dar la scurt timp a hotărât să își lase barbă și soțul a părăsit-o. Cum arăta înainte de schimbarea radicală

Saverio, pregătit să investigheze „accidentul” din oraș ▶ Vezi episodul nou Makari: Sicilian Mysteries în AntenaPLAY