Ce a descoperit o gospodină în interiorul mașinii de spălat. Nu înțelegea de ce hainele sale miros urât

O mamă casnică a împărtășit pe rețelele de socializare experiența neplăcută pe care a avut-o cu propria mașină de spălat. Nu înțelegea de ce rufele miroseau respingător, cu toate că le clătise de mai multe ori.

Leah Pickard, care locuiește în apropiere de Philadelphia, a povestit totul într-o filmare distribuită pe social media, care a reușit să adune peste două milioane de vizualizări, notează newsweek.com. Iată ce se afla în interiorul mașinii de spălat!

Ce a găsit femeia în mașina de spălat: „Am țipat!”

Inițial, femeia a crezut că are de-a face cu un caz obișnuit de rufe mucegăite, însă mirosul neplăcut a persistat pe parcursul mai multor cicluri de spălare.

Aceasta a explicat că a curățat obiectele vestimentare de mai multe ori, însă de fiecare dată aveau același miros. Când s-a uitat mai atent în cuvă, gospodina a făcut o descoperire pe care o va ține minte tot restul vieții sale.

„Am spălat rufe și, ca multe mame ocupate, am uitat imediat de ele timp de o zi. Când am deschis capacul pentru a muta totul în uscător, am observat un miros de animal putrezit. Am presupus că este din cauză că hainele ude au stat acolo prea mult timp.

Am decis să usuc hainele și să spăl totul din nou, deoarece spălarea singură nu funcționa. Transferam hainele când am găsit adevărata sursă a mirosului. Am țipat. Vinovatul? Un șoarece mort, blocat cumva în mașina de spălat, nevăzut timp de trei cicluri complete”, a povestit aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

Pickard este o mamă casnică și obișnuiește să fie foarte activă pe rețelele de socializare, unde postează tot felul de întâmplări din viața de zi cu zi, dar acest incident a fost cu totul altceva.

Ce să faci pentru ca hainele tale să se usuce mai rapid

Nicola Lewis, expertă în curățenie, a împărtășit trucul pe care ea îl aplică ori de câte ori își dorește ca hainele ei să se usuce mai rapid, fără să apeleze la un uscător de haine separat.

Pentru că uscarea hainelor în timpul anotimpurilor răcoroase poate deveni o adevărată problemă, multe dintre gospodine aleg să le usuce pe calorifer sau în alte zone călduroase din casă. Cu toate acestea, gestul nu este unul tocmai potrivit pentru că există o mare șansă ca mucegaiul să își facă apariția în casă și implicit, alte probleme serioase să apară.

Pentru a evita astfel de neplăceri, gospodinele pot apela la ajutorul unei funcții de care orice mașină de spălat beneficiază încă din momentul fabricării.

Mai exact, funcția de centrifugare a aparatului electrocasnic va face ca hainele să rămână cu un grad minim de umiditate și, implicit, să se usuce mult mai rapid decât în mod normal.

„Centrifugați rufele! Hainele tale vor ieși mult mai uscate, permițând astfel să se usuce mai repede. Scuturați-vă întotdeauna hainele rapid înainte de a le agăța să se usuce pentru a îndepărta orice cute!” a spus Nicola Lewis, expertă în curățenie, pe pagina pesonală de Instagram.

De asemenea, Nicola a vorbit și despre uscarea hainelor în interiorul casei. Experta spune că este extrem de important ca oamenii să folosească un dezumidificator, dar și să aerisească casă pentru a sta departe de probleme.