Ce a făcut o femeie când a aflat că mama ei este însărcinată cu ginerele ei. Reacția care a făcut înconjurul internetului

O femeie a aflat că soțul ei o înșeală cu mama ei și, mai mult decât atât, el a lăsat-o însărcinată pe mama ei.

O femeie, însărcinată în 6 luni, a aflat despre aventura soțului ei cu propria ei mamă. Se pare că între cei doi exista mai mult decât o relație de soacră – ginere. Tânăra în vârstă de 18 ani a rămas îngrozită când a aflat vestea cruntă.

Ce decizie a luat tânăra când a aflat că soțul e o înșeală cu propria ei mamă

Tinerei nu i-a venit să creadă când i-a surprins împreună pe soțul ei înșelând-o cu propria ei mamă. Cu inima frântă, femeia a trebuit să își găsească forța să rămână calmă și să se liniștească de dragul copilului pe care îl purta în pântece.

Soțul ei, în vârstă de 25 ani, avea o aventură cu soacra lui, lucru ce a dus ca și aceasta să rămână însărcinată. Practic, atât fata, cât și mama ei erau însărcinate cu același bărbat. Tânăra de 18 ani urmeză să devină mamă pentru a doua oară și a scris pe rețelele de socializare că a decis să plece de lângă soțul ei, după ce a fost trădată atât de el, cât și de mama ei.

“Nu stăm prea bine cu banii și am fost evacuați pentru că nu ne puteam permite să mai plătim chiria. Din cauza dificultăților financiare, ne-am mutat în casa mamei mele. Am locuit timp de o lună în camera de oaspeți. Până acum a fost totul în regulă, iar mama ne-a susținut cu copilul nostru și sarcina nouă. De vreme ce am rămas însărcinată în adolescență, am continuat să îmi fac și o viață cu distracție alături de prieteni”, a povestit tânăra.

Când s-a întors acasă după o seară cu prietenii, adolescenta de 18 ani a auzit nișe zgomote ciudate în dormitor și a mers să verifice ce se întâmplă.

Ea nu îl găsea pe soțul ei pe nicăieri prin casă, ea a intrat în dormitorul mamei ei, unde a i-a prins pe cei doi în fapt.

“Imediat ce m-au văzut că i-am prins, s-au oprit și au încercat să îmi explice, dar eu nu am vrut să mai ascult. Mi-am luat copilul și am plecat la niște prieteni”, a mai explicat tânăra în postarea ei de pe Reddit.

Mama ei a încercat să îi explice să se simțea singură de când a murit tatăl ei și și-a găsit alinarea în ginerele ei. După ce tânăra s-a mutat din casa mamei ei, ea a încetat să le mai răspundă la mesaje și la telefoane mamei ei și soțului ei.

“Într-o zi a venit la ușă și mi-a cerut să vorbim. După ce și-a cerut scuze, el mi-a spus că a lăsat-o însărcinată. L-am gonit de la ușă și sunt încă în stare de șoc. Nu știu ce să fac. Am încercat să evit să mă mai gândesc la ei pentru că nu pot să mă mai stresez din cauză că aș putea să îi fac rău copilului. Sunt însărcinată și deja mai am un copil. Nu pot să mă bazez mereu pe prietenii mei și nu mai am alte rude în afară de mama mea. Dar trădarea aceasta doare, iar copiii mei au nevoie de un tată”, a mai scris tânăra pe rețelele de socializare.

