Un bărbat a dezvăluit ce a putut să îi facă o cumnată, chiar înainte de nuntă. Omul a fost atât de supărat încât a decis să anuleze tot evenimentul.

Un tânăr a uimit oameni din întreaga lume atunci când a povestit ce a putut să îi facă o cumnată, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Povestea a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind un val puternic de reacții.

Ce a putut să facă o cumnată mirelui, chiar înainte de nuntă. Bărbatul s-a supărat atât de tare încât a anulat evenimentul

La scurt timp după incident, omul și-a luat inima în dinți și a decis să dezvăluie în detaliu ce s-a întâmplat. Fericit că și-a întâlnit jumătatea perfectă, omul a decis să se căsătorească, însă lucrurile nu au mers așa cum se aștepta. Încă de la începutul relației cu iubita lui, sora femeii a încercat mereu să se bage, fiindcă cele două obișnuiesc să își spună totul, oricât de personale ar fi anumite detalii. După o ceartă în care s-a lăsat cu un pahar de vin spart, bărbatul s-a trezit că a lui cumnată îl rade pe furiș, deși omul își creștea barba de mai bine de 8 ani.

„M-am certat cu iubita pe seama faptului că nu vreau să renunț la barbă și de nervi a ajuns să spargă un pahar de vin. Am ajusn să dorm pe canapea și m-am trezit pe la 4 dimineața, chiar când Sally, cumnata mea, ținea o lamă în mână și mă bărbierea. Am dat-o jos de pe mine. Practic, cumnata mi-a ras o bucată de barbă. Iubita mea a început să strige la mine că i-am rănit sora. I-am strigat să mă lase în pace, fiindcă nunta e anulată. Am ieșit din casă și am condus până la casa părinților meu, unde am și rămas încă de atunci”, a mărturisit bărbatul pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Oameni din întreaga lume au rămas fără cuvinte atunci când au aflat de comportamentul celor două surori. Nu puțini au fost cei care i-au sugerat faptul că situația prin care a trecut era doar începutul unei căsnicii cu probleme, în care cumnata s-ar fi băgat mereu. Mulți au criticat-o pe logodnică pentru atitudinea lipsită de maturitate și pentru faptul că a încercat să îi impună logodnicului ei ce să facă în privința aspectului lui fizic. Nici sora ei n-a scăpat de critici și mulți au zis că e egoistă. aPovestea a făcut rapid înconjurul lumii și a stârnit un val puternic de reacții.