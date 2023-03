Ce a putut să ceară o cumnată unei viitoare mirese, când aceasta își organiza petrecerea de nuntă. Femeii nu i-a venit să creadă

Uneori, între cumnate se poate naște un conflict ce duce chiar la certuri sau dispute din cele mai surprinzătoare. De asta s-a convins și o mireasă atunci când cumnata ei a avut o rugăminte mai mult decât neașteptată, chiar când ea își făcea pregătirile pentru nuntă. Când a auzit despre ce este vorba, viitoarea mireasa a rămas mută de uimire.

Ce a putut să ceară o cumnată unei viitoare mirese, când aceasta își organiza petrecerea de nuntă

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie care se pregătea să devină mireasă. Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viața unei femei, motiv pentru care, de cele mai multe ori, sunt investite numeroase resurse financiare pentru ca totul să iasă perfect, de la muzică, decorațiuni, meniu și flori și până la mărturii sau tortul mirilor. În plus, rudele și familia mirilor se bucură și se presupune că fac tot ce pot pentru a-i ajuta și pentru a-i susține, din toate punctele de vedere.

O cumnată însă a reușit să uimească o lume întreagă atunci când a venit cu o rugăminte complet neașteptată pentru ruda ei, ce urma să devină mireasă. Tânăra era extrem de fericită că își va uni destinul cu alesul inimii sale și pregătea detaliile legate de nuntă atunci când cumnata ei a surprins-o într-un mod extrem de neplăcut, cu o rugăminte neașteptată.

„L-am cunoscut pe logodnicul meu în urmă cu patru ani. Era o un eveniment de business și el deține o companie de succes, așa că se poate spune despre el că are un statut financiar foarte bun și câștigă bine. Nu de puține ori el își surprinde apropiații și familia cu cadouri generoase și spune că îi place să ofere mult. În privința nunții își dorește să fie un eveniment mare, așa că banii nu sunt o problemă. Totuși, când am spus familiei ce planuri extravagante de nuntă avem, cumnata mea s-a făcut palidă la față atunci când a realizat că nunta noastră o să fie mai luxuriantă decât a ei. A doua zi, fratele meu m-a sunat să îmi spună că a mea cumnată era extrem de supărată și s-a simțit ca și când încerc să o întrec cu nunta noastră. A zis că simte că eu vreau s-o întrec fiindcă niciodată nu mi-am exprimat dorința de-a avea o nuntă fastuoasă.

Apoi, fratele meu m-a întrebat dacă nu cumva pot să mai tai din cheltuieli, ca să nu se mai simtă cumnata prost. Am râs și nu mi-a venit să cred ce-mi aud urechile. Am refuzat în mod clar. Apoi m-a sunat cumnata și mi-a zis că știe că sunt geloasă pe ea și pe nunta ei și mi-a zis că sunt cu iubitul meu doar pentru că are bani. M-am enervat și i-am zis că poate că dacă nu era obsedată de bani, atunci nu s-ar fi căsătorit cu fratele meu, deci ea e singura geloasă de pe aici. A început să țipe la mine și să plângă, apoi mi-a închis telefonul. Am greșit eu?”, a scris viitoarea mireasă, care a primit de la cumnată un gest cu totul și cu totul neașteptat, arată cei de la mirror.co.uk.

Nu puțini au fost cei care au ales să țină partea miresei și să critice gestul făcut de cumnată.

