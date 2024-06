O femeie și-a luat inima în dinți și a dezvăluit ce a putut să facă soacra ei, chiar în timp ce ea era în sala de nașteri. Gestul femeii i-a lăsat mască pe mulți.

O tânără a trecut printr-o situație greu de imaginat atunci când se afla în sala de nașteri. Doamna își aducea pe lume copilul atunci când mama soacră a dat buzna în sala de operație și toți medicii au rămas bulversați. Când au aflat care este motivul acestui gest neașteptat, mulți au rămas cu gurile căscate.

După incident, femeia și-a luat inima în dinți și a povestit ce a putut să facă soacra ei, în timp ce ea se chinuia să nască.

Ce a putut să facă o soacră, chiar când nora ei îi năștea nepoțelul. Chiar nora acesteia a dezvăluit totul și mulți au fost uimiți

Este cunoscut deja faptul că relația dintre soacră și noră poate să întâmpine destul de multe dificultăți. Uneori, diferența dintre generații își spune cuvântul și astfel se nasc tot felul de certuri, conflicte și situații tensionate.

Totuși, o tânără a trecut printr-o situație cu totul și cu totul aparte atunci când a văzut ce a putut să facă soacra ei, chiar când ea se afla în sala de nașteri. Uimită și supărată, femeia și-a luat inima în dinți și și-a spus întreaga poveste pe Reddit:

„Am născut și eu și soțul meu am decis să îi punem numele tatălui meu. Tata a murit atunci când eu aveam 14 ani și eram extrem de apropiați. Al doilea nume al copilului este cel al bunicului soțului meu, Soacra mea are câte o părere despre toate și simte nevoia să și-o exprime. Ne-a tot spus ce vrea pentru fiul nostru. În ziua cu nașterea mi-am dorit ca doar soțul meu să fie acolo, la spital. M-a dus cu mașina la spital și, la un moment dat, soacra mea și-a făcut apariția în sala unde urma să nasc și a început să comenteze despre numele ales de mine și de soț, să ne spună la ce ore ar trebui să hrănim copilul și altele. Am încercat, pe cât posibil, să mă abțin”, a spus femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Mama a spus că soacra și-a luat chiar dreptul să schimbe numele copilului, fără să știe părinții. Mai întâi a încercat să îl convingă pe soțul meu, pe la spate, apoi a întrebat asistentele medicale din spital dacă poate legal să schimbe numele copilului. A mers până într-acolo încât să spună că îmi controlez soțul. Am țipat la ea să iasă din sală și că nu voi schimba numele copilului. A plecat, dar a spus familiei o cu totul altă poveste. Acum toți mă sună să-mi cer scuze soacrei”, a mai spus tânăra.

Povestea a făcut rapid înconjurul lumii și nu puțini au fost cei care au criticat-o pe soacră pentru gestul făcut.