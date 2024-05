O mireasă s-a oripilat atunci când a descoperit ce cadou a putut să îi facă soacra pentru noaptea nunții. Ce a dezvăluit

O mireasă i-a lăsat mască pe mulți atunci când a dezvăluit ce cadou a putut să îi facă soacra pentru noaptea nunții.

Este cunoscut faptul că, uneori, relația dintre soacră și noră poate să fie una dificilă. O mireasă a rămas mască atunci când a descoperit ce cadou a putut să îi facă mama mirelui, pentru noaptea nunții. Femeia și-a luat inima în dinți și a povestit totul.

O mireasă s-a oripilat atunci când a dezvăluit ce cadou a putut să îi facă soacra pentru noaptea nunții. Ce a dezvăluit

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o mireasă, cu puțin timp înainte de nuntă. Soacra ei a dorit să îi facă niște cadouri, dar unul dintre ele a reușit s-o stânjenească și s-o înfurie deopotrivă.

Citește și: Ce a putut să facă o soacră, după ce i-a dăruit norei sale un cadou. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat

Nervoasă, femeia în cauză și-a luat inima în dinți și a povestit prin ce situație a trecut, din cauza ideilor de cadou avute de soacra ei. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

Tânâra în vârstă de 30 de ani a primit o casetă audio înregistrată chiar de ea în care prezenta tinerilor însurăței cum ar trebui să decurgă noaptea nunții, cu detalii mult prea multe. Când a pus caseta și și-a dat seama despre ce este vorba, viitoarea mireasă a fost de-a dreptul oripilată și și-a spus oful în mediul online, explicând totodată faptul că soacra ei a crezut, probabil, că cei doi îndeăgostiți au preferat să își consume iubirea abia după nuntă.

„Soacra mea probabil s-a gândit că dacă eu am absolvit aceeași școală creștină precum fiul ei, atunci sigur sunt genul de fată care se păstrează pentru nuntă. Și poate de asta a considerat că aș avea nevoie de niște îndrumare. Chiar cred că a făcut această casetă fiindcă noi toți creștem într-un cult unde părerea despre sex e una negativă. Iar ea a crescut într-un mediu abuziv și s-a căsătorit cu un afurisit de bărbat. Deși cadoul m-a oripilat, chiar cred că intențiile ei au fost foarte bune”, a mai zis femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Dezvăluirea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții de la oameni din întreaga lume.

Printr-o situație similară a trecut o altă mireasă atunci când a văzut ce cadou i-a făcut cavalerul de onoare.

„Am deschis cutia și am dat peste un fel de cărămidă făcută din unghii tăiate și lipite, obiectul fiind învelit în hârtie de culoare maro. Asta mi-a oferit unul dintre cavalerii de onoare al mirelui, chiar la nuntă. Am deschis cutia și efectiv am rămas blocată, nu mi-a venit să cred că așa ceva e posibil. Am luat biletul și pe el scria: Pentru cuplul meu favorit, soțul tău a fost un tip scârbos în facultate. Mereu își tăia unghiile și le lăsa peste tot prin camera. Le-am colectat timp de 8 ani și am adăugat chiar și unele ale mele, ca să obțin această cărămidă de unghii. Am lipit totul cu lipici special, a scris cavalerul de onoare”, a zis mireasa.