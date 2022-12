Ce a putut să facă o soacră nepoatei sale, chiar în preajma Crăciunului. Cum s-a răzbunat ginerele

Chiar în preajma Crăciunului, o soacră a făcut față de nepoata ei cel mai neașteptat gest, fără să regrete în vreun moment. Cel care a dezvăluit totul a fost chiat tatăl copilei, adică ginerele femeii, care ulterior s-a răzbunat. Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții.

În preajma Crăciunului rudele se întâlnesc pentru a face sărbătorile împreună. De obicei, acesta este un motiv de bucurie. Totuși, pentru o familie s-a transformat într-un prilej de ceartă și supărare, totul din cauza unui gest neașteptat făcut de o soacră față de nepoata ei. Cel care a povestit totul în detaliu a fost chiar tatăl copilei, adică ginerele femeii. Surprins în cel mai neplăcut mod cu putință de toate cele întâmplate, omul a ales să își spună supărarea pe site celebru, dar și modul în care s-a răzbunat.

„Anul acesta am reușit să obțin un loc de muncă nou, ce îmi aduce venituri mult mai masri. Tocmai de aceea am decis ca de Crăciun să îi răsfăț pe toți cu cadouri. În mod special am ales să dau bani mulți pentru darurile fiicei mele în vârstă de nouă ani, mai ales fiindcă merită din plin. A muncit foarte mult la școală, și-a dat silința, a ajutat la treburile casei fără ca noi să îi cerem asta și mereu ne-a demonstrat că are cel mai bun suflet din lume”, a povestit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

De Crăciun, în vizită la familie a venit și soacra bărbatului, adică bunica fetiței. Totuși, omul s-a enervat la culme atunci când a descoperit ce gest complet neașteptat a putut să facă aceasta, deși era vorba chiar despre nepoata ei.

„Soacra nu a primit foarte bine faptul că cele mai multe dintre cadouri s-au dus către fiica mea, adică nepoata ei. A început să spună că un copil de nouă ani nu merită să primească atât de multe cadouri și că va duce înapoi cadoul pe care ea i l-a luat, pentru ca fetița să nu devină prea răsfățată. I-am zis că e nedrept ce face, mai ales că apucase deja să îi spună fiicei mele faptul că îi va aduce o păpușă de Crăciun. Copila abia aștepta să primească darul. Soacra însă a ținut-o pe a ei și a spus că așa e mai bine, ca fata să primească o lecție și să priceapă că nu poate primi tot ceea ce își dorește”, a continuat bărbatul.

Potrivit acestuia, degeaba a încercat să explice femeii care a fost motivația generozității sale. Supărat de gestul făcut de soacră, acesta a scos din punga de cadou geanta de firmă în valoare de 500 de lire sterline pe care o luase pentru ea și i-a dăruit doar un halat de 33 de lire sterline, drept răzbunare.

„De îndată ce soacra a deschis cadoul de Crăciun, aceata a fost extrem de dezamăgită și a întrebat dacă aia e tot. Și i-am zis că da, fiindcă nu primim mereu ce ne dorim. Toată seara s-a consumat în tensiune, soția era furioasă că i-am neglijat mama. I-am zis de geanta de firmă, dar și de decizia de-a nu i-o mai da, din răzbunare pentru gestul făcut față de fiica mea”, a zis bărbatul, care a mai adăugat faptul că soția a fost dezamăgită de el.

Supărat, acesta și-a spus povestea pe un site celebru, în speranța de-a afla ce părere au și alții. Nu a durat mult și oameni din întreaga lume au reacționat imediat, dându-i dreptate și spunând că a făcut bine că s-a răzbunat pe soacra care a putut să facă un asemenea gest față de propria nepoată.

