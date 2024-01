Ce a putut să facă o soacră nepoatei sale, chiar în timp ce avea grijă de ea. Mama copilei s-a înfuriat când a descoperit totul

O femeie a dezvăluit ce a putut să facă soacra ei, chiar în timp ce stătea și avea grijă de nepoata ei, de doar 6 luni. Mama copilului a dezvăluit totul.

Tinerii apelează la părinții lor sau la socri pentru a lăsa copilul în grija cuiva responsabil, atunci când ei nu pot face asta. Totuși, o femeie a avut parte de o surpriză neplăcută și s-a înfuriat la culme atunci când a descoperit ce a putut să facă soacra ei, chiar în timp ce avea grijă de nepoata în vârstă de doar 6 luni. Dezamăgită, mama copilei a dezvăluit totul pe internet și reacțiile nu au întârziat să apară.

Ce a putut să facă o soacră nepoatei sale, chiar în timp ce avea grijă de ea. Mama copilei a dezvăluit totul

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut mama unei fetițe de doar 6 luni, la scurt timp după ce a decis să își lase bebelușul în grija soacrei sale. Totuși, în niciun moment nu s-a gândit că tocmai bunica celei mici o va dezamăgi atât de tare.

„Am lăsat fetița în weekend la mama soacră. Când m-am întors am descoperit că îi făcuse găuri în urechi pentru cercei, totul pe la spatele meu. Nu m-a anunțat, efectiv a decis să facă asta fără să îi dau voie sau să se sfătuiască. Când am văzut m-am enervat la culme. Copilul plângea de durere, am dus-o la doctor ca să îmi spună ce să fac, dacă să las cerceii în urechi sau nu. Medicul pediatru a decis să îi scoată, căci aparent o deranjau pe fetiță”, a dezvăluit femeia în vârstă de 32 de ani, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Supărată, mama copilei a decis să nu îi mai permită soacrei sale să stea singură în compania nepoatei, până la vârsta adolescenței, fiindcă i-a trădat încrederea.

„Doar cumnata are voie să stea, fiindcă ea e singura din familia aceea care mi-a ținut partea. I-am zis soacrei că dacă are o problemă, atunci să văd ce explicație o să dea la poliție”, a mai spus mama, pe Reddit.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au criticat gestul făcut de soacră. Mulți au dat dreptate mamei și au fost de acord cu faptul că părinții trebuie întrebați în orice situație ce privește copilul lor, chiar dacă este vorba despre bunici sau alte rude din familie.