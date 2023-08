Un bărbat și-a dus nepotul de 3 ani la secția de poliție după ce mama acestuia n-a mai răspuns la telefon. Ce a urmat

Un bărbat a dezvăluit faptul că și-a lăsat nepotul la secția de poliție, după ce mama copilului nu i-a mai răspuns la telefon. Mulți l-au criticat, dar când au aflat ce s-a întâmplat, de fapt, aceștia i-au dat dreptate.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un bărbat, la scurt timp după ce a acceptat să aibă grijă timp de câteva zile de copilul verișoarei sale, în vârstă de 3 ani. Totuși, în ziua în care trebuia să vină să îl ia, mama copilului n-a mai răspuns la telefon, așa că omul a dus copilul la poliție. Mulți l-au criticat, dar când au aflat toate detaliile poveștii, totul s-a schimbat radical și nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate.

Un bărbat și-a dus nepotul de doar 3 ani la secția de poliție după ce mama acestuia n-a mai răspuns la telefon. Întâmplarea a făcut rapid înconjurul lumii

Să ai grijă de un copil în vârstă de 3 ani nu e o sarcină ușoară, însă un bărbat a decis să facă totuși o faptă bună și, când verișoara în vârstă de 36 de ani l-a rugat să stea cu copilul ei de 3 ani timp de 5 zile, bărbatul a acceptat. Totuși, după cele 5 zile, femeia n-a mai răspuns la telefon și un detaliu surprinzător descoperit pe telefon l-a făcut pe om să ducă la secția de poliție copilul. Iată mai jos confesiuneaa acestuia:

Citește și: Ce a putut să facă o soacră când avea grijă de nepotul ei. Când a descoperit ce îi face bebelușului, mamei nu i-a venit să creadă

„Am 24 de ani, am studii de făcut și un job. Trebuia să am grijă de copil timp de 5 zile, trebuie să vină la ora 10 seara în cea de-a cincea zi. Totuși, ea a ales să meargă la plajă. Nu mi-a răspuns la telefon, deși am sunat-o de mai multe ori. Când m-am uitat pe telefon am descoperit că punea Story-uri pe Snapchat. Am mai așteptat două zile, dar tot nu mi-a răspuns la telefon”, a mărturisit tânărul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Mulți au criticat gestul inițial, dar apoi au aflat și alte detalii și i-au dat dreptate tânărului care nu a mai avut altă variantă.

Citește și: Ce bunici își răsfață mai mult nepoții și de ce. Motivul pe care nu mulți îl știu. Un studiu a demonstrat totul

„Nu am permis de conducere, nu îmi permit taxi sau bilet de avion ca să îl duc pe copil la bunicii lui, care stau la 8 ore distanță de mine. Părinții mei nu puteau să aibă grijă de el, așa că l-am dus la secția de poliție. Acum s-a supărat pe mine și mi-a reproșat faptul că nu l-am dus șa creșă. I-am zis că nu e copilul meu și că nu plătesc 300 de dolari pe săptămână pentru el. Inițial am convenit că voi sta 5 zile cu el, dar am ajuns să stau 7 zile. M-a mințit și a venit abia 4 zile mai târziu, după ce l-am dus la poliție”, a mai spus bărbatul.

Mulți au criticat atitudinea mamei și nu puțini au fost cei care au acuzat-o de neglijență.