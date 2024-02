Ce a putut să îi facă o bunică nepoatei sale. Părinții nu vor să o mai lase niciodată în vizită după ce au văzut isprava

O tânără mămică și-a lăsat copiii în grija mamei sale, dar nu se aștepta la ce a urmat. Când a mers să îi ia, fiica ei era de nerecunosut și acum femeia este revoltată.

O tânără mămică a trăit șocul vieții ei după ce și-a lăsat fiica cu mama ei. Deși era persoana în care avea cea mai mare încredere să îi încredințeze copilul, a avut o surpriză imensă când și-a revăzut micuța.

Uluită de situație, Tawana, a apelat la rețelele sociale pentru a-și povesti situația, după ce a descoperit că părul fiicei sale River a fost „ras” complet în timpul unei vizite de weekend la casa mamei ei.

Cum arată micuța acum, după ce bunica ei i-a ras părul

River, despre care Tawana spunea că avea „capul plin de păr” înainte de vizita din weekend, este acum aproape de nerecunoscut. Mai mult decât atât, mama micuțeti este extrem de revoltată că bunica l-ar fi lăsat pe fratele ei să o tundă.

Twana a povestit că a început să se „hiperventileze” și „să plângă” atunci când a ajuns să își ia copiii și a văzut noua frizură. „Nu cred că i-ai tuns părul fiicei mele”, a strigat ea.

Povestea uluitoare i-a surprins pe internauți, ce mai mulți sfătuind-o „să întrerupă orice legptură” cu mama ei, în timp ce alții au povestit că au fost cândva în locul lui Tawana.

„Mi-am lăsat fiica acasă la mama. Era o rutină pentru noi. Era ceva normal. Așa că plecat la Londra, mă distram și la un moment dat am primit un videoclip pe grupul de discuții cu familia în care apărea un copil care semăna cu faiica mea, dar chel. Am zis "ce?"

Am încercat să deschid clip-ul, dar nu se încărca și apărea doar poza cu River. Avea capul chel”, a povestit mama revolată pe contul ei de Tik Tok.

Confuză și îngrijorată, aceasta spune că a plecat mai devreme de la evenimentul la care participa, după care s-a dus la un hotel pentru a se calma. Cu toate acestea, a doua zi spera că totul a fost doar un vis urât sau o glumă proastă și a plecat la mama ei să își ia copiii.

Însă, la scurt timp, a primit un al doilea video și a izbucnit în plâns când și-a dat seama că mama ei chiar o tunsese complet pe micuța River și mai mult decât atât, îl lăsase pe fratele ei să facă toată operațiunea.

Tawana a mai precizat că mama ei susține că că bebelușii se nasc cu păr „murdar” și „necurat” și că odată tuns, acesta va crește „mai repede”, dar ea s-a opus tot timpul cu ferminate. Femeie chiar și-a amintit că mama ei i-a tăiat și ei părul atunci când era mică, adăugând că „a crescut la loc și mai rău”.

„Când am ajuns, în sfârșit, la casa mamei mele am găsit-o pe River toată un zâmbet și părea îndrăgostită de faptul de micuțul ei cap fără păr. Am fost supărată, dar ce puteam să mai fac? Părul ei era deja ras”, a mai adăugat aceasta.

Ulterior, ea a mărturisit că deși a avut un schimb de mesaje emoționante cu mama ei, nu îi poartă pică.