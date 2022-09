Ce au putut să facă bunicii, chiar când aveau grijă de nepoata lor. Chiar fiul acestora a dezvăluit totul. Ce a urmat

Un tată furios a mărturisit faptul că s-a supărat extrem de tare și nu i-a venit să creadă ce au putut părinții lui să facă, chiar când stăteau cu nepoata lor. Când a văzut ce a pățit fiica lui, omul și-a ieșit din minți și ceea ce a urmat e complet neașteptat.

Când a văzut ce au putut bunicii să-i facă fiicei sale, un bărbat a luat o decizie neașteptată. Ce au făcut părinții omului, de fapt

Aceasta este incredibila dezvăluire pe care a făcut-o un bărbat pe un site celebru. Supărat de ceea ce a descoperit, omul și-a luat inima în dinți și a povestit totul cu lux de amănunte, ca să dea șansa internauților să spună dacă el a avut dreptate sau dacă reacția lui a fost una exagerată. Iată mai jos confesiunea acestuia:

Citește și: Ce gest a putut să facă o bunică, înainte de ziua de naștere a nepotului său! Chiar fata femeii a dezvăluit totul

„Am decis, eu și cu soția mea, s-o lăsăm pe fiica noastră, Thalia, să decidă atunci când o să fie mare dacă vrea să își facă găuri pentru cercei în urechi sau nu. Nu mi-a plăcut niciodată ideea ca acest lucru să fie făcut când copilul este bebeluș, fiindcă nu își pot exprima punctul de vedere. Socrii mei au procedat la fel cu logodnica mea atunci când era bebeluș, dar ea a urât cerceii și nici până în prezent nu poartă. Atunci când au rămas să aibă grijă de fetița noastră, au profitat de absența noastră și au apelat la o prietenă, pe la spatele nostru, ca să facă găuri în urechile fetiței. Când am văzut ce au putut să facă m-am supărat atât de tare încât am decis să nu mai vorbim cu ei.

Citește și: Rudele au dus bunica la azil și apoi au făcut curat în casă. În dormitor au găsit o „comoară”, chiar lângă pat

Efectiv au ales să nu ne respecte decizia. Apoi, toată lumea a spus că facem prea mult caz pe seama acestui subiect și că nu putem tăia legăturile cu bunicii. Am înțeles și asta, așa că am decis să îi lăsăm s-o vadă pe nepoata lor doar în prezența noastră. Și așa, cei din jur ne-au jignit cu tot felul de apelative, fiindcă au considerat că îi pedepsim pentru cele făcute, când de fapt fapta nu a fost atât de gravă.

Acum, chiar și părinții logodnicei mele cred același lucru. Nu vrem să cedăm sau să ne răzgândim, dar acest lucru se întoarce împotriva noastră. Oare exagerăm noi?”, a scris bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Dezvăluirile omului au ajuns virale și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților. Cei mai mulți dintre aceștia au fost de părere că bunicii au greșit și că părinții sunt îndreptățiți să reacționeze într-un asemenea mod.

Doina Teodoru, apariție surpriză la Chefi la cuțite. Vezi episodul 10 în AntenaPLAY.