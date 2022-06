Rudele au dus bunica la azil și apoi au făcut curat în casă. În dormitor au găsit o „comoară”, chiar lângă pat

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut familia unei bătrâne. Când medicii au zis că are demență, rudele au decis s-o ducă pe bunică la un azil, pentru a primi îngrijiri de specialitate. Întoarse la locuința femeii, rudele au vrut să facă puțină curățenie, dar acesta a fost momentul în care au dat peste o „comoară” în adevăratul sens al cuvântului.

Rudele făceau curat în casa bunicii atunci când au descoperit o „comoară” neașteptată

La vârsta de 90 de ani, o femeie plecată încă de tânără din Italia și stabilită în Marea Britanie a fost diagnosticată cu demență. La recomandarea medicilor, familia ei a decis că este mult mai indicat să o ducă la un azil, pentru ca femeia să poată primi asistență medicală și îngrijire de specialitate.

La scurt timp după ce au dus-o pe bunică la căminul de bătrâni, rudele au mers acasă la ea ca să facă puțină curățenie, înainte de-a vine locuința ca să plătească pentru azil. La un moment dat, în timp ce analiza apartamentul pentru a-i stabili valoarea, un evaluator priceput și în materie de artă a observat imediat tabloul ce atârna deasupra patului bătrânei.

Siobhan Tyrrell a înțeles imediat că a dat peste o adevărată „comoară”. Tabloul era, de fapt, o pictură semnată de Filippino Lippi, un Pictor italian din secolul al 15-lea! Fără să mai stea pe gânduri, rudele bunicii care au descoperit „comoara” au ceerut evaluarea lucrării și astfel a ieșit la iveală incredibila sumă de 255.000 de lire sterline!

„Am descoperit pictura în timpul evaluării unui apartament din North London, Marea Britanie. Bătrâna în vârstă de 90 de ani a părăsit Italia pe vremea când era tânără. Atunci când tatăl ei a murit, aceasta a moștenit de la el tabloul cu pricina. Practic, comoara se afla în posesia ei de mai bine de 30 de ani. Multe dintre obiectele din casă erau de valoare mica, modestă, așa că atunci când am intrat în dormitor am fost de-a dreptul șocat să văd această pictură cu tematică religioasă atârnat chiar deasupra patului. Efectiv se vedea de la o poștă că era ceva de calitate. Nu sunt specialist în picturi, dar ca evaluator cu peste 25 de ani de experiență am putut recunoaște faptul că era, în mod clar, vorba despre o lucrare de excepție din secolul al 16-lea. Am spus imediat familiei despre imensul potențial din punct de vedere al valorii. Mi-au permis să mă duc cu tabloul la o galerie de artă, pentru licitație. Acolo, pentru tabloul de 50 cm x 43.5 cm, au fost peste 20 de licitatori. Un britanic a fost cel care a cumpărat opera pentru suma de 255.000 de lire sterline”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Pictorul Filippino Lippi s-a născut în jurul anului 1457 și a fost elevul celebrului Botticelli.

