Ce descoperire bizară a făcut o femeie, după ce a deschis o ușă „secretă” a unui apartament închiriat prin Airbnb. A filmat totul!

Videoclipul a fost postat de femeia din Missouri, SUA, pe platforma de divertisment TikTok și a înspăimântat privitorii. Iată ce a surprins în filmarea făcută în apartamentul scos la închiriat pe Airbnb!

Xena Habashi a închiriat un apartament de tip Airbnb din Chicago, la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, dar a simțit repede că ceva nu este în regulă.

„Am observat că erau multe uși fără sens în casă. În timp ce mă pregăteam să merg la culcare, eu și verișorul meu am văzut lumină după o ușă care era încuiată. Am încercat să o deschidem... Am luam o furculiță și așa am reușit. Atunci am văzut tot.”, a spus femeia pentru Newsweek, citată de nypost.com.

Descoperirea neașteptată făcută de o femeie într-o locuință de tip Airbnb

Ulterior, femeia a deschis ușa încuiată și a descoperit ceea ce părea a fi o „temniță secretă și întunecată”. Acolo, ea a dat peste mai multe uși din lemn cu încuietori sau lanțuri de siguranță. Mai departe, ea a surprins pe cameră o altă ușă care cobora.

„M-am uitat la Barbarian cu o lună înainte și am glumit înainte să ajungem acolo, spunând: <<imaginați-vă că se întâmplă ceva de genul ca în Barbarian!>>. Apoi camera era exact ca în film!” a spus Habashi, potrivit surselor citate mai sus.

Videoclipul postat de ea nu doar că a strâs milioane de vizualizări, ci și extrem de multe comentarii: „Acesta este literalmente filmul Barbarian.”/„Aș pleca imediat!!”/„M-am uitat la Barbarian, știu cum se termină asta!”, au fost o parte din comentariile internauților.

Descoperirea a fost cu atât mai sinistră cu cât familia din Kansas City, Missouri, a început să audă zgomote și bătăi din camera „secretă”.

„Am avut acea ușă blocată de o masă și un prosop rulat sub mâner. Nu am putut să dormim. Am stat trează până dimineața, am tot auzit zgomote și, înainte de a pleca, am decis să filmez acel videoclip, devenind în mod neașteptat viral!”, a mai adăugat ea.

Cum a răspuns compania

Compania Airbnb a dat familiei banii înapoi, declarând pentru Newsweek că nu a mai primit astfel de plângeri până acum.

„Echipa noastră i-a sprijinit pe oaspeți și i-a ajutat cu rambursarea, dar și cu un alt loc de cazare.”, a declarat un reprezentant Airbnb pentru presă.

