Ce descoperire frapantă a făcut un bărbat după ce a mers să facă o investigație medicală. Medicii au dat peste ceva neașteptat

Un bărbat de 63 de ani din statul Missouri, SUA, a mers la spital să facă o investigație medicală de rutină, însă ce i-au descoperit medicii în colon a fost de-a dreptul frapant. Specialiștilor nu le-a venit să creadă.

Cazul unul bărbat de 63 de ani din SUA, statul Missouri, a luat pe toată lumea prin surprindere. Pacientul s-a prezentat la cabinetul medical pentru o investigație de rutină: o colonoscopie, fără să se gândească la ce urmează să se întâmple.

Medicii au rămas fără cuvinte când au descoperit ce avea americanul în intestin. Specialiștilor nu le-a venit să creadă că este posibil așa ceva, gândindu-se la modul în care „vietatea” a ajuns în colonul pacientului.

Ce au descoperit medicii în intestinul unui bărbat, după o colonoscopie

Procedură a decurs normal până când medicii au ajuns la colonul transversal, mai exact zona de sus a intestinului gros. Aceștia au avut surpriza să dea peste o muscă ce nu suferise niciun fel de modificări.

Specialiștii nu știu cum a ajuns insecta în colonul pacientului deoarece bărbatul a urmat câteva reguli stricte în ceea ce privește investigația medicală pe care a făcut-o. Acesta a consumat numai lichide înainte de a ajunge la colonoscopie, așa cum se procedează adesea.

Citește și: Ce descoperire sinistră a făcut un instalator în baia unei case vechi de aproape 200 de ani. Peste ce a dat sub podea

Mai mult, se pare că americanul ar fi mâncat o salată „contaminată” și o pizza cu o seară în urmă de procedură. Întrebat despre cum a ajuns musca în colonul său, bărbatul a mărturisit că nu știe.

Conform specialiștilor, există cazuri extrem de rare în care muștele pot ajunge în intestine prin larvele pe care le depun pe fructele și legumele consumate de o persoană. Ouăle rezistă acidului gastric și pot ecloza în interiorul colonului, potrivit dailymail.co.uk.

„Acest caz reprezintă o descoperire colonoscopică foarte rară. Este un mister cum musca intactă a ajuns în colonul transvers”, au dezvăluit specialiștii în Jurnalul American de Gastroenterologie, conform sursei citate mai sus.

Ce este colonoscopia

Colonoscopia este procedura prin care pacienții pot descoperi dacă suferă de cancer de colon/rect sau au alte afecțiuni ale tractului digestiv. Adesea, această investigație medicală este realizată de pacienții care au următoarele simptome: sângerări, durere sau disconfort abdominal.

Pentru persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, colonoscopia trebuie efectuată la cinci ani din precauție. Așadar, medicii pot observa dacă apar leziuni la nivelul intestinului gros care pot pune în pericol viața pacienților.

De cele mai multe ori, o astfel de investigație durează între 20 și 40 de minute. Colonoscopia se face sub anestezie locală, generală sau fără în cazul celor care nu au o problemă cu disconfortul din timpul procedurii.

Citește și: Creatură ca un „extraterestu gigantic” cu sânge cald a eșuat la mal. Ce este monstrul din adâncuri descoperit de un bătrân

Pacienții care au un istoric familiar de cancer colorectal trebuie să se prezinte în cabinetul medicului specialist încă de la vârsta de 45 de ani. În plus, persoanele cu leziuni la nivelul intestinului gros sau rectului trebuie să apeleze la controlul de rutină în fiecare an pentru a ține sub control afecțiunea.

Procedura medicală se face cu ajutorul unui instrument flexibil numit colonoscop, care este introdus în colon.