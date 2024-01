Ce descoperire sinistră a făcut un instalator în baia unei case vechi de aproape 200 de ani. Peste ce a dat sub podea

Un instalator britanic a făcut o descoperire sinistră în baia unei case vechi de aproape 200 de ani. Bărbatul a găsit ceva neașteptat sub podea în timp ce săpa. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a filmat totul pentru a încărca videoclipul pe TikTok.

Jonathan Betts, un instalator britanic în vârstă de 36 de ani, a făcut o descoperire care l-a îngrozit. Bărbatul deține o afacere de amenajări interioare și se afla la muncă atunci când a găsit ceva de-a dreptul sinistru.

În timp ce efectua reparații în baia unei case vechi de aproape 200 de ani, acesta a fost luat prin surprindere de ceea ce se ascundea în podea. Instalatorul a filmat totul, iar mai apoi a publicat videoclipul în mediul online.

„După ce am îndepărtat toaleta și pardoseala, am constatat că podeaua de dedesubt era putredă și am descoperit că grinzile fuseseră montate pe sol. I-am anunțat pe clienți, care au fost în vacanță, că va trebui să sap în pământ pentru a încerca să găsesc un teren solid pe care să îl betonez. Am anunțat clientul că nu lucrez de obicei în weekend-uri, dar voi continua să-mi fac treaba”, a declarat bărbatul, potrivit themirror.com.

Bărbatul a observat că podeaua este putrezită pe parcursul renovării. Așadar, a sunat proprietarii să-i anunțe că este nevoie să sape pentru a betona terenul solid cu scopul de a nu mai avea astfel de situații dificile în baie.

Mirarea lui a fost uriașă când a început să găsească oase. La început a crezut că este vorba despre un animal, însă ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte. Britanicul a făcut un videoclip cu scheletul descoperit pentru a le arăta și oamenilor din mediul online.

„Atunci am început să găsesc oase! După cum vă puteți imagina, am început devin din ce în ce mai nervos, mai ales după ce am găsit un maxilar pe care se aflau dinți! Bănuiam că este vorba de un animal, deoarece dinții nu arătau a fi umani. Să spunem că nu mereu ești la muncă și găsești o grămadă de oase sub podeaua unei băi. Sunt în branșă de peste 20 de ani și nu am mai văzut așa ceva până acum”, a mai povestit instalatorul, conform sursei citate.

Pentru că trecea prin clipe de panică, Jonathan Betts s-a decis să caute informații pe Internet despre oasele găsite. În cele din urmă, acesta s-a liniștit aflând că scheletul găsit ar fi al unui porc.

De asemenea, bărbatul a ținut să pună oasele la locul lor dint-un motiv întemeiat: „Oasele le-am așezat înapoi sub podea când am aflat că, în trecut, oamenii le îngropau pentru a alunga spiritele rele. După ce am vorbit cu proprietarii casei, aceștia m-au informat că în casa de vizavi a fost o fermă de porci și cred că hambarul atașat la proprietatea lor era, de fapt, un abator”.

