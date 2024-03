Un medic român stabilit de ceva timp în Irlanda a dezvăluit ce salariu primește la spitalul unde lucrează. Diferență este uriașă față de venitul din România.

Ce salariu primește un medic în Irlanda VS. un medic în România. Un român stabilit în această țară și-a făcut public venitul | Captură Facebook

După ce a lucrat timp de trei ani ca medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca, Paul Oargă a decis să se mute în Irlanda unde a continuat să profeseze, dar şi să studieze, potrivit Ştiri de Cluj, citat de adevarul.ro.

De curând, tânărul a făcut o comparație între sistemul sanitar din România și cel din Irlanda și a ales să împărtășească care sunt diferențele. Aspectul salarial a atras atenția imediat.

Un medic român plecat în Irlanda și-a făcut public venitul

Tânărul medic român a început prin a puncta lucrurile simple care se regăsesc în spitalele din Irlanda, cum ar fi dotarea cu materiale şi asigurarea condiţiilor de igienă.

„Mă trezesc la șase dimineața, după care alerg sau merg cu bicicleta la spital. Ce îmi place este că la spital sunt vestiare, sunt dușuri. Nu trebuie să îmi pun echipamentul de acasă. Sunt lucruri normale aici. Este săpun, este prosop, lucruri care nu sunt în România în toate spitalele.”, a spus Paul Oargă, citat de sursele menționate mai sus.

Pe urmă, Paul Oargă și-a făcut public fluturașul de salariu din ultima lună a anului 2023. Înainte de a se stabili în Irlanda, el a lucrat la Spitalul Clinic Judeţean din Cluj-Napoca, unde, spune el, în anul 2021, câştiga 6.124 de lei fără gărzi şi alte sporuri, pentru că medicilor rezidenţi, în primii doi ani şi jumătate, nu le sunt plătite gărzile.

„Pe partea de spital, eu am fost angajat la Institutul Regional de Gastro Hepatologie, dar lucrez la Spitalul Clinic Județean. În luna septembrie 2021, am câștigat 6.124 de lei, fără gărzi, fără sporuri de sâmbătă-duminică. Problema noastră a rezidenților este că gărzile nu se plătesc în primii doi ani și jumătate.

Eu primesc acum 30 de euro pe ora muncită. Acest lucru crește, sunt bani care cresc în funcție de experiența avută. Eu am avut noroc că mi s-a recunoscut experiența de anestezist din România de trei ani.

Concediul este 30 de zile pe an, plus 10-15 zile pentru concediu de studii. Aici primești 1500 de euro pe an pentru a merge la cursuri ca medic rezident. Examenele se plătesc, costă între 700 și 900 de euro, dar dacă iei examenul primești banii înapoi.

Am aici și fluturașul de salariu, primit în 21 decembrie 2023. Ei fac plata la fiecare două săptămâni și trebuie să ai 72 de ore lucrate. Pentru aceste două săptămâni primești 2.382 de euro, dar acesta este venitul brut. Se mai plătesc orele suplimentare, cu 1,5x față de norma de bază, adică am lucrat 15 ore și am primit 687 de euro brut, după taxe.

Un lucru pe care nu pot să nu îl observ este că, indiferent de experiența pe care o ai, indiferent că ești în prima lună de muncă sau în al zecelea an, ești remunerat. În România, în primii doi ani ca medic rezident, gărzile nu sunt plătite. Cred că suntem singura categorie de oameni care lucrează gratuit, doar pentru că vrea să învețe. Nu e comod să nu iei bani, chiar dacă înveți.”, a mai spus Paul Oargă, citat de adevarul.ro.

